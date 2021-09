Traffico internazionale di sostanze stupefacenti, individuato e ammanettato in Spagna un narcotrafficante di origini colombiane latitante.

Cocaine ed erba sempre presenti nel traffico internazionale di stupefacenti. L’attività investigativa ha consentito di sottoporre a sequestro, in più occasioni, oltre 367 kg di marijuana e cocaina.

Identificato e tratto in arresto a Valencia in Spagna Julio Cesar Hurtado Rodriguez, narcotrafficante di origine colombiana, latitante. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’uomo è adesso in attesa di estradizione.

L’uomo è stato arrestato nell’ambito di articolate attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania, con la collaborazione e il supporto dello SCICO (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata) e del “Cuerpo Nacional de Policia”.

A consentire il fermo di Hurtado Rodriguez le informazioni acquisite nel tempo e la collaborazione internazionale.

Il narcos era infatti tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania. Disposte con queste lo scorso 25 maggio misure restrittive nei confronti 13 persone, sottoposte a indagine, a vario titolo, per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, l’attività investigativa ha permesso di fare luce e disarticolare due consorterie criminali operanti a Catania. Il business era dedito alla commercializzazione di elevati quantitativi di sostanze stupefacenti.

Le operazione, effettuate tra Belpasso e Misterbianco e Messina, hanno dunque favorito di sottoporre a sequestro, in più occasioni, oltre 367 kg di marijuana e cocaina. La droga era destinata al mercato catanese.

In particolare, la prima associazione, promossa da due fratelli colombiani, coadiuvati da altri due cittadini del medesimo paese sudamericano, era dedita al traffico di cocaina.

La seconda associazione criminale era a sua volta articolata in due gruppi. Il primo, costituito da cittadini albanesi, ed è risultato attivo nell’importazione di importanti quantitativi di droga dall’Albania, poi rivenduti a organizzazioni operanti sul territorio siciliano.

Il secondo gruppo si riforniva di stupefacente del tipo marijuana dal primo sodalizio, per poi rivenderlo a Catania.

Le investigazioni, condotte dalle unità specializzate antidroga del GICO del Nucleo di PEF della Guardia di finanza di Catania, hanno permesso, nel tempo, di effettuare sei interventi repressivi del traffico di stupefacente.