Spaccio tra Catania e Spagna: sequestrati 67 kg di droga

Tre arresti e il sequestro di 67 kg di droga tra cocaina e hashish ad alto potenziale stupefacente: è questo il risultato di un’ampia operazione condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Catania.

Proprio due interventi condotti a Torino e Ragusa hanno permesso di trarre in arresto due uomini, di 40 e 45 anni, originari della Repubblica Dominicana, ed una donna colombiana di 36 anni.

L’attività repressiva è iniziata a seguito dell’intensificazione dei servizi antidroga, iniziati nel territorio del distretto di Corte d’appello di Catania ma che hanno permesso di acquisire, a seguito di alcune perquisizioni e di una efficace attività informativa, elementi probatori per delineare l’esistenza di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, provenienti dalla Spagna e diretti nel territorio nazionale (nord Italia e Sicilia).

In particolare, nel corso del primo intervento a Torino, è stato oggetto di perquisizione un van con targa spagnola, proveniente da Madrid, condotto da M.C., 40 anni, della Repubblica dominicana. L’inizio delle operazioni di controllo, avvenute con la cooperazione dei reparti della Guardia di finanza di Torino, ha fin subito determinato la reazione nervosa dell’uomo, che ha indotto i militari ad approfondire le ricerche.

Le conseguenti attività hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 13 kg di cocaina, contenuti in un doppio fondo.

Nel prosieguo dell’operazione, sempre a Torino, è stata individuata – dopo un movimentato inseguimento nel centro della città – un’autovettura, condotta da W.H.C., 45 anni, anch’egli originario della Repubblica dominicana. In questa circostanza, le attività di perquisizione hanno consentito di sottoporre a sequestro 1,07 kg di cocaina, nascosta in uno zaino contenuto nel vano dell’autovettura.

Gli elementi acquisiti dai sopra citati interventi a Torino delle pattuglie della Guardia di finanza di Catania hanno permesso di individuare un’abitazione a Comiso, in provincia di Ragusa, di proprietà di K.R., 36 anni, moglie di uno dei due arrestati nel blitz a Torino. Le relative attività di perquisizione dell’abitazione e delle pertinenze – condotte con l’ausilio delle unità cinofile antidroga della Guardia di finanza di Siracusa, hanno permesso di rinvenire- occultate nel doppio fondo di un’autovettura parcheggiata nel garage dell’abitazione, 53 kg di hashish ad alto potenziale.

I due uomini e la donna sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto dei tre responsabili, su richiesta dei competenti Uffici giudiziari, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.

