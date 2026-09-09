Topolino sbarca a Palermo: alla Comic Convention la variant firmata da Alessandro Pastrovicchio

Dal 10 al 13 settembre, ai Cantieri Culturali alla Zisa, arriva una speciale edizione di Topolino 3694 dedicata alle meraviglie di Palermo. Una cover da collezione che intreccia Disney, Sicilia e storia del fumetto

Topolino incontra Palermo e lo fa con una copertina pensata per diventare un piccolo oggetto da collezione. In occasione dell’undicesima edizione della Palermo Comic Convention, in programma dal 10 al 13 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa, Panini Comics porta in anteprima una speciale variant di Topolino 3694, realizzata dal disegnatore Alessandro Pastrovicchio.

Una pubblicazione che nasce dall’incontro tra il mondo Disney e l’identità della città, proprio mentre Palermo si prepara ad accogliere migliaia di appassionati di fumetti, illustrazione, cinema, cosplay e cultura pop.

Una cover che racconta Palermo

La variant è legata alla nuova avventura “Topolino e l’isola delle folgori”, scritta da Francesco Artibani e disegnata da Alessandro Pastrovicchio. La storia, articolata in tre episodi, riprende idealmente un grande classico del fumetto Disney: “Topolino e il mistero dell’uomo nuvola”, pubblicato nel 1936 da Floyd Gottfredson e Ted Osborne.

A novant’anni di distanza torna così il personaggio del Dottor Enigm, protagonista di una nuova avventura fantascientifica che guarda al passato senza rinunciare a un’impronta contemporanea. Il nuovo numero 3694 è già in edicola dal 9 settembre, mentre la speciale variant è destinata a rappresentare uno degli appuntamenti più interessanti per i collezionisti presenti alla manifestazione.

Ma è soprattutto la copertina a rendere particolare questa edizione.

Pastrovicchio ha infatti costruito un ponte visivo tra l’universo di Topolino e la Sicilia, inserendo nella composizione elementi architettonici e suggestioni riconducibili a Palermo. Una scelta che, secondo quanto spiegato dallo stesso autore, nasce proprio dall’idea di collegare l’isola volante del Dottor Enigm con l’isola reale e con le sue atmosfere.

Bianco e nero, poi il colore

La particolarità della variant è anche tecnica. L’illustrazione di Pastrovicchio si presenta in bianco e nero, richiamando volutamente l’eleganza e l’atmosfera delle tavole di Gottfredson.

A completare il progetto c’è invece una sovraccoperta a colori realizzata da Emanuele Tenderini, caratterizzata dai toni caldi e luminosi associati alla Sicilia. Il risultato è una sorta di doppia lettura della stessa immagine: da una parte il richiamo alla tradizione del fumetto Disney, dall’altra l’energia cromatica e contemporanea di Palermo.

Un dettaglio che rende la pubblicazione particolarmente interessante non soltanto per i lettori abituali di Topolino, ma anche per i collezionisti e per chi segue l’evoluzione delle variant realizzate in occasione delle principali fiere italiane.

Topolino e la Sicilia, un incontro che va oltre la copertina

La presenza di Topolino alla Palermo Comic Convention non si esaurisce però nella variant.

Panini Comics porterà infatti alla manifestazione anche “Il siciliano nelle storie di Topolino”, un volume dedicato alla ricchezza linguistica dell’isola e alle sue varianti dialettali. Il progetto propone storie ambientate in Sicilia e tradotte in palermitano e catanese, accompagnate da approfondimenti sul linguaggio. La prefazione è firmata da Rosario Fiorello, altro forte legame con la cultura e l’identità siciliana.

È un’operazione che porta il fumetto Disney su un terreno particolarmente interessante: quello della lingua come elemento di memoria, identità e appartenenza.

Gli autori Disney protagonisti alla Zisa

La Palermo Comic Convention sarà inoltre l’occasione per incontrare alcuni dei protagonisti del fumetto Disney contemporaneo.

Tra gli ospiti ci sarà proprio Alessandro Pastrovicchio, autore della variant, insieme a Marco Gervasio, Paolo Mottura e Claudio Sciarrone. Il programma ufficiale prevede anche un incontro dedicato alla magia del fumetto Disney con Panini Comics.

Per i fan sarà quindi possibile non soltanto acquistare la speciale edizione di Topolino, ma anche incontrare gli autori e conoscere più da vicino il lavoro che si nasconde dietro le pagine e le copertine del settimanale.

Un Topolino “palermitano” da collezionare

La variant di Topolino 3694 arriva dunque a Palermo con un significato che va oltre la semplice edizione speciale. È un omaggio alla città, alla Sicilia e alla capacità del fumetto di dialogare con luoghi, tradizioni e immaginari differenti.

Per quattro giorni, Topolino condividerà lo spazio della Zisa con alcuni dei più importanti protagonisti della nona arte. E questa volta lo farà con una copertina che porta Palermo direttamente dentro l’universo Disney.

La Topolino 3694 Variant Palermo Comics 2026 sarà disponibile in anteprima durante la Palermo Comic Convention; successivamente è prevista anche la distribuzione attraverso le fumetterie e Panini.it.

Un’edizione destinata, con ogni probabilità, a finire non soltanto nelle mani dei lettori, ma anche nelle collezioni di chi vorrà conservare un piccolo pezzo dell’edizione 2026 della Palermo Comic Convention.