Palermo Comic Convention 2026, il Tempio della Nona Arte porta alla Zisa tre talenti del fumetto

Val Romeo, Alexander Di Vita e Alessio Maggioni saranno protagonisti dello stand del Tempio della Nona Arte durante l’undicesima edizione della manifestazione palermitana

Mancano ormai poche ore all’apertura dell’edizione 2026 del Palermo Comic Convention, che dal 10 al 13 settembre tornerà ad animare i Cantieri Culturali alla Zisa con quattro giornate dedicate al fumetto, all’illustrazione, all’animazione, ai videogiochi e, più in generale, all’universo della pop culture.

Un’edizione che si presenta particolarmente ricca, con un parterre capace di mettere insieme grandi protagonisti della scena italiana e internazionale – da Leo Ortolani a Charlie Adlard, da Tanino Liberatore a Ivo Milazzo – e nuove generazioni di autori.

In questo panorama trova nuovamente spazio anche Il Tempio della Nona Arte, realtà ormai consolidata nel panorama siciliano della divulgazione e della promozione del fumetto, che sarà presente alla manifestazione con uno stand dedicato e tre ospiti: Val Romeo, Alexander Di Vita e Alessio Maggioni.

Una presenza che racconta, attraverso tre percorsi artistici differenti, la ricchezza e la vitalità del fumetto contemporaneo.

Val Romeo, una firma siciliana del fumetto italiano

Tra gli ospiti del Tempio della Nona Arte ci sarà Val Romeo, fumettista e illustratrice messinese che nel corso della sua carriera ha costruito un importante percorso professionale all’interno dell’editoria italiana.

Il suo lavoro si è sviluppato attraversando generi e atmosfere differenti, dal fantastico alla fantascienza, dall’horror all’avventura, mettendo in evidenza una particolare attenzione per la costruzione dei personaggi e per la capacità narrativa della tavola.

Romeo ha lavorato per importanti realtà editoriali del fumetto italiano, confrontandosi con alcune delle testate più conosciute del settore. Il suo percorso l’ha portata infatti a collaborare con Sergio Bonelli Editore, una delle principali realtà dell’industria fumettistica italiana, lavorando su serie come Nathan Never, Dylan Dog, Morgan Lost e Zagor.

La sua presenza al Palermo Comic Convention rappresenta quindi anche la valorizzazione di un’artista siciliana che, partendo dal territorio, è riuscita a ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama nazionale.

Alexander Di Vita, la nuova generazione cresce in Sicilia

Accanto a un’autrice già affermata come Val Romeo, il Tempio della Nona Arte porta a Palermo anche un giovane talento: Alexander Di Vita.

Palermitano, Di Vita si è formato alla Scuola del Fumetto di Palermo, concludendo il percorso triennale nel 2024. È proprio nella formazione e nella sperimentazione che prende forma il suo percorso artistico, caratterizzato dalla voglia di misurarsi con il linguaggio del fumetto e dell’illustrazione.

Il suo lavoro spazia dalla produzione di tavole e illustrazioni alla realizzazione di progetti editoriali, comprese opere destinate all’infanzia e copertine illustrate.

La sua partecipazione al Palermo Comic Convention assume un significato particolare perché testimonia il rapporto tra il festival e una nuova generazione di autori siciliani che sta cercando di costruire il proprio futuro professionale attraverso il disegno e il racconto per immagini.

La collaborazione con Il Tempio della Nona Arte rappresenta inoltre un’occasione per continuare a sviluppare nuovi progetti, tra cui una storia fantasy a fumetti attraverso la quale Di Vita sta sperimentando la costruzione di un proprio universo narrativo.

Alessio Maggioni, quando il fumetto incontra la cultura classica

Il terzo ospite dello stand sarà Alessio Maggioni, disegnatore e illustratore catanese il cui percorso artistico si distingue per un particolare dialogo tra fumetto, letteratura, storia e cultura classica.

Maggioni ha sviluppato negli anni una produzione eterogenea, lavorando su fumetti, illustrazioni e progetti editoriali. Il suo percorso comprende collaborazioni con diverse realtà culturali ed editoriali e una particolare attenzione alla possibilità di utilizzare il fumetto come strumento per reinterpretare e rendere accessibili anche opere e temi appartenenti alla tradizione letteraria.

Tra i suoi lavori più significativi figura il progetto dedicato alle tragedie di Eschilo, con la trasposizione a fumetti di Agamennone, Coefore ed Eumenidi. Un lavoro che dimostra come il linguaggio della Nona Arte possa confrontarsi con i grandi classici senza rinunciare alla propria autonomia espressiva.

È proprio questo dialogo tra immagine e cultura uno degli elementi più interessanti del percorso di Maggioni, che attraverso il fumetto riesce a costruire un ponte tra la tradizione e il pubblico contemporaneo.

Tre autori, tre modi di raccontare la Nona Arte

La scelta di Val Romeo, Alexander Di Vita e Alessio Maggioni restituisce un’immagine particolarmente significativa della realtà fumettistica siciliana e italiana.

Da una parte c’è l’esperienza di un’autrice come Val Romeo, che ha lavorato sulle principali testate del fumetto popolare italiano. Dall’altra ci sono due percorsi differenti, quelli di Di Vita e Maggioni, che rappresentano rispettivamente la nuova generazione e una concezione del fumetto fortemente legata alla cultura e alla divulgazione.

Tre esperienze diverse che trovano un punto d’incontro proprio nello spazio del Tempio della Nona Arte, realtà che negli anni ha fatto della promozione degli autori e della diffusione della cultura del fumetto una delle proprie principali missioni.

La loro presenza si inserisce in un’edizione del Palermo Comic Convention che punta ancora una volta a mettere in comunicazione generazioni e linguaggi differenti. Accanto ai grandi nomi internazionali e agli autori che hanno scritto pagine importanti della storia del fumetto, infatti, il festival dedica attenzione anche agli artisti emergenti e alle nuove forme di espressione.

Il fumetto torna protagonista alla Zisa

Per quattro giorni i Cantieri Culturali alla Zisa diventeranno così un punto d’incontro per appassionati, professionisti, collezionisti e semplici curiosi.

L’edizione 2026 proporrà incontri, panel, live drawing, Artist Alley e iniziative dedicate alle nuove leve del settore, confermando la vocazione del Palermo Comic Convention a essere non soltanto una grande manifestazione dedicata alla cultura pop, ma anche un luogo di incontro tra pubblico e autori.

In questo contesto, lo stand del Tempio della Nona Arte sarà uno degli spazi nei quali sarà possibile incontrare da vicino tre artisti molto diversi tra loro, parlare con loro dei rispettivi percorsi e scoprire il lavoro che si nasconde dietro una tavola a fumetti.

Val Romeo, Alexander Di Vita e Alessio Maggioni saranno quindi a Palermo dal 10 al 13 settembre.

Tre nomi, tre generazioni, tre linguaggi. Ma un’unica passione: quella per la Nona Arte.