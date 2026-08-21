Ivo Milazzo protagonista al Palermo Comic Convention 2026: intervista e live painting

Un nome storico del fumetto italiano arriva a Palermo. Ivo Milazzo sarà tra i protagonisti del Palermo Comic Convention 2026, in programma dal 10 al 13 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa, con un appuntamento che promette di essere particolarmente significativo per gli appassionati: un’intervista dedicata alla sua lunga carriera e una speciale sessione di Live Painting, durante la quale il pubblico potrà assistere dal vivo al processo creativo dell’artista.

Disegnatore, autore e figura di riferimento del fumetto italiano, Milazzo ha iniziato la propria attività professionale nel 1971. Dal 1974 ha formato con Giancarlo Berardi una delle coppie creative più importanti della storia del fumetto italiano, dando vita a personaggi e serie entrati nell’immaginario di intere generazioni.

Il nome di Milazzo è indissolubilmente legato soprattutto a Ken Parker, western atipico e profondamente umano che ha contribuito a cambiare il modo di raccontare il genere nel fumetto italiano. Ma il percorso artistico dell’autore comprende una produzione molto più ampia, sviluppata nell’arco di oltre cinquant’anni.

Da Ken Parker alle grandi collaborazioni internazionali

La collaborazione con Berardi ha prodotto, oltre a Ken Parker, opere come Tiki, Welcome to Springville, L’uomo delle Filippine, Marvin, Tom’s Bar e Giuli Bai, oltre alle storie brevi successivamente raccolte nei volumi Fantasticheria e Luci e ombre.

Nel corso della sua carriera Milazzo ha inoltre lavorato con alcuni dei principali editori italiani e internazionali.

Per Sergio Bonelli Editore ha disegnato due episodi di Nick Raider, undici storie di Magico Vento e lo speciale di Tex Sangue sul Colorado. Ha collaborato inoltre con Les Humanoïdes Associés, realizzando Il Boia Rosso su testi di Francesco Artibani, e con Lizard Edizioni, per opere come IMPEESA e il volume dedicato a Garibaldi realizzato per la Farnesina.

Il suo percorso internazionale comprende anche una collaborazione con Dargaud, per Des Dieux et des Hommes, e un’esperienza nel mercato statunitense con una storia di American Vampire Anthology pubblicata da DC Comics.

Un autore capace di attraversare generi e linguaggi

L’attività di Milazzo non si è fermata al fumetto seriale. Nel corso degli anni l’autore ha realizzato diversi graphic novel, confrontandosi con personaggi e temi lontani tra loro.

Tra questi c’è UomoFaber, dedicato a Fabrizio De André, e Un drago a forma di nuvola, nato da un trattamento di Ettore Scola e pubblicato da Bao Publishing.

Milazzo è tornato inoltre al personaggio che ha segnato maggiormente la sua carriera con Fin dove arriva il mattino, episodio conclusivo della saga di Ken Parker, pubblicato da Mondadori Comics.

Più recentemente, con TINA O MARIA. Riflessi di una vita, pubblicato da NPE, ha affrontato la figura di Tina Modotti, confermando ancora una volta la capacità di utilizzare il linguaggio del fumetto per raccontare personaggi e vicende della storia e della cultura del Novecento.

Dal fumetto all’insegnamento e alla tutela degli autori

Il percorso professionale di Ivo Milazzo non si è sviluppato esclusivamente attraverso la produzione artistica.

Dal 1998 al 2010 è stato docente all’Accademia di Belle Arti di Carrara, contribuendo alla formazione di nuove generazioni di artisti. È stato inoltre Presidente dell’Associazione Autori di Immagini, realtà impegnata nella rappresentanza e nella tutela degli autori.

Particolarmente significativo è anche il suo impegno sul fronte del diritto d’autore nel fumetto e nell’animazione. Da anni Milazzo porta queste tematiche anche in sede parlamentare, sostenendo la necessità di una maggiore tutela del lavoro creativo e dei diritti degli autori.

Una battaglia che si inserisce in un dibattito sempre più attuale, in un settore nel quale il valore dell’opera artistica deve confrontarsi con trasformazioni tecnologiche, nuovi modelli di distribuzione e cambiamenti nel mercato dell’intrattenimento.

A Palermo il fumetto prende vita

È proprio la possibilità di vedere Milazzo all’opera a rendere particolarmente atteso l’appuntamento del Palermo Comic Convention 2026.

Durante la manifestazione il pubblico potrà infatti partecipare a una sessione di Live Painting, un’occasione per osservare direttamente il processo creativo di un artista che ha costruito il proprio stile attraverso più di mezzo secolo di attività.

Non soltanto un incontro con un autore, dunque, ma un momento nel quale il disegno diventa spettacolo e il pubblico può assistere alla trasformazione del foglio bianco in un’opera.

Per chi è cresciuto con Ken Parker, per gli appassionati del fumetto d’autore e per le nuove generazioni che stanno scoprendo oggi il lavoro di Milazzo, l’appuntamento rappresenta anche un ideale passaggio di testimone tra diverse epoche del fumetto.

Ivo Milazzo sarà al Palermo Comic Convention dal 10 al 13 settembre 2026, ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

Un’occasione per incontrare uno dei grandi maestri del fumetto italiano, ascoltarne la storia e, soprattutto, vedere nascere un disegno davanti ai propri occhi.

Per informazioni, programma e biglietti è possibile consultare il sito ufficiale del Palermo Comic Convention: “Palermo Comic Convention” (https://reference-url-citation.invalid/0).