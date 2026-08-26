Addio a Tim Curry, il volto indimenticabile di Frank-N-Furter e Pennywise

È morto a 80 anni l’attore britannico che ha segnato il cinema, il teatro e l’immaginario popolare. Dalla trasgressione di The Rocky Horror Picture Show al terrore di It, una carriera costruita su personaggi impossibili da dimenticare.

Il cinema e il teatro perdono una delle loro figure più originali e riconoscibili. Tim Curry è morto all’età di 80 anni nella sua casa di Los Angeles, dove si è spento nella serata di martedì 25 agosto. La notizia è stata confermata dal suo manager e rilanciata dalle principali testate internazionali. Al momento non è stata resa nota la causa della morte.

Con Curry scompare un interprete capace di attraversare generi e linguaggi diversi senza mai rinunciare a quella presenza scenica magnetica che lo aveva reso celebre. Attore, cantante e performer di straordinario talento, aveva costruito una carriera lunga oltre mezzo secolo, passando dal West End londinese a Broadway, dal cinema alla televisione fino al doppiaggio.

Ma per milioni di spettatori il suo nome resterà legato soprattutto a due personaggi entrati nella storia della cultura pop.

Frank-N-Furter, il ruolo che cambiò tutto

La consacrazione arrivò con Dr. Frank-N-Furter, il carismatico e provocatorio scienziato di The Rocky Horror Show, ruolo che Curry portò prima sui palcoscenici e poi sul grande schermo nell’adattamento cinematografico del 1975, The Rocky Horror Picture Show.

La sua interpretazione trasformò il personaggio in un’icona. Il film, inizialmente accolto con freddezza, sarebbe diventato negli anni un fenomeno mondiale, alimentato dalle proiezioni di mezzanotte e da un pubblico sempre più affezionato. La performance di Curry contribuì in maniera decisiva alla nascita di quella dimensione “cult” che ancora oggi accompagna la pellicola.

Frank-N-Furter rappresentava tutto ciò che Curry sapeva fare meglio: provocare, divertire, inquietare e soprattutto sorprendere. Un personaggio sopra le righe che contribuì a mettere in discussione, già negli anni Settanta, molte delle convenzioni sociali e culturali dell’epoca.

Da Pennywise alla commedia

Il talento di Curry, tuttavia, non può essere racchiuso nel solo Rocky Horror. Nel 1990 arrivò un’altra interpretazione destinata a entrare nell’immaginario collettivo: Pennywise, il terrificante clown della miniserie televisiva It, tratta dal romanzo di Stephen King.

Il suo Pennywise divenne un punto di riferimento per il genere horror e un incubo per un’intera generazione di spettatori. La capacità di passare dall’ironia alla minaccia nel giro di pochi istanti rese quella interpretazione particolarmente memorabile.

Ma Curry era altrettanto efficace nella commedia e nell’avventura. Tra i suoi ruoli più conosciuti figurano quelli in Clue, Legend, Annie e Muppet Treasure Island, oltre alla partecipazione a Home Alone 2. La sua voce, profonda e inconfondibile, gli consentì inoltre di costruire una lunga carriera nel doppiaggio e nell’animazione.

Una carriera nata sul palcoscenico

Prima ancora di Hollywood, Tim Curry era un uomo di teatro. Nato in Inghilterra nel 1946, iniziò la propria carriera professionale sulle scene londinesi, prendendo parte anche alla produzione britannica di Hair. Il teatro rimase una costante nella sua vita artistica e lo portò fino a Broadway.

Nel corso della sua carriera ricevette tre nomination ai Tony Award, tra cui quelle per Amadeus, My Favorite Year e Spamalot. Proprio in Spamalot, il musical di Broadway ispirato a Monty Python and the Holy Grail, interpretò Re Artù, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria versatilità.

Curry conquistò inoltre un Daytime Emmy Award per il lavoro nel doppiaggio e pubblicò diversi album musicali. La sua carriera, insomma, non fu quella di un attore confinato a un solo genere, ma quella di un artista capace di reinventarsi continuamente.

La malattia e gli ultimi anni

Nel 2012 Curry fu colpito da un grave ictus che ebbe conseguenze importanti sulla sua mobilità. Negli anni successivi ridusse drasticamente le apparizioni sullo schermo, concentrandosi soprattutto sul lavoro vocale e su sporadiche partecipazioni pubbliche.

Nonostante le difficoltà, non abbandonò mai completamente il mondo dello spettacolo. Nel 2016 partecipò al remake televisivo di The Rocky Horror Picture Show, questa volta nel ruolo del narratore, tornando idealmente nel mondo che aveva contribuito a rendere immortale.

Nel 2025 aveva inoltre pubblicato il memoir Vagabond, ripercorrendo una vita trascorsa tra palcoscenico, cinema, musica e televisione.

Un’icona difficile da sostituire

Tim Curry lascia un’eredità artistica difficilmente replicabile. Era capace di interpretare personaggi oscuri e grotteschi, ma anche figure comiche, eccentriche e profondamente umane. Aveva una presenza scenica impossibile da confondere e una voce che, anche quando non appariva sullo schermo, era sufficiente a catturare l’attenzione.

Per alcuni resterà per sempre il Dr. Frank-N-Furter che ha fatto della trasgressione uno spettacolo. Per altri sarà Pennywise, il clown che ha trasformato la paura dell’infanzia in un incubo televisivo. Per altri ancora sarà semplicemente uno straordinario attore britannico capace di attraversare generazioni e generi.

La sua scomparsa chiude una pagina importante della storia dello spettacolo. Ma i personaggi di Tim Curry continueranno a vivere: sul palcoscenico, sullo schermo e soprattutto nella memoria di chi, almeno una volta, è rimasto incantato o spaventato davanti a quella sua inconfondibile presenza.