The Cuban Hamlet, la vita di Tomas Milian diventa una graphic novel

Dall’Avana a Hollywood, da New York a Cinecittà: la parabola umana e artistica di Tomas Milian arriva in libreria a settembre con una graphic novel firmata da Cammamoro e Giuseppe Sansonna.

Ci sono vite che sembrano essere state scritte apposta per diventare cinema. Quella di Tomas Milian è una di queste. Una storia fatta di fughe, trasformazioni, ambizioni, fragilità e personaggi indimenticabili, destinata ora a trovare una nuova forma narrativa nelle pagine di The Cuban Hamlet – Essere Thomas Milian.

La graphic novel, realizzata dal disegnatore Cammamoro e dallo scrittore e regista Giuseppe Sansonna, sarà pubblicata da Oblomov Edizioni nella collana Feininger. L’uscita è prevista per il 18 settembre 2026.

Non si tratta semplicemente della biografia illustrata di un grande attore. Il progetto prova a entrare nella complessità dell’uomo che si nascondeva dietro le maschere dei suoi personaggi, ricostruendo una vita che attraversa alcuni dei luoghi e dei momenti più affascinanti della storia del cinema del Novecento.

L’Amleto venuto da Cuba

Il titolo prende spunto da una definizione particolarmente evocativa dello stesso Milian: “Amleto cubano”.

Nato all’Avana, Milian lasciò Cuba nel 1956 per trasferirsi negli Stati Uniti. A New York entrò in contatto con l’Actors Studio e con una nuova idea di recitazione, mentre nel frattempo la rivoluzione cubana cambiava radicalmente il destino del suo Paese. La sua vita avrebbe preso una direzione altrettanto imprevedibile.

Da quel momento il percorso dell’attore diventa quasi un romanzo: dagli Stati Uniti all’Italia, dai grandi maestri del cinema d’autore ai film popolari che lo avrebbero trasformato in un’icona.

Visconti, Antonioni, il cinema di genere, gli spaghetti western, fino ai personaggi di Nico Giraldi e del Monnezza: Milian attraversò generi e linguaggi senza lasciarsi imprigionare da una sola identità.

Tante maschere per raccontare un uomo

È proprio il tema dell’identità a sembrare centrale nel lavoro di Sansonna e Cammamoro.

Milian è stato attore, interprete, uomo di cinema e personaggio pubblico, ma anche un uomo segnato da una storia personale complessa. La graphic novel parte da questa contraddizione: più Milian cambia volto, più sembra avvicinarsi a qualcosa di autentico.

La sinossi dell’opera racconta infatti di un’esistenza segnata dallo spettro di un padre violento e dalle molte maschere utilizzate dall’attore come una sorta di protezione dalla propria fragilità. Una metamorfosi continua che diventa il filo conduttore del racconto.

Un racconto già passato da Linus

Prima dell’edizione in volume, The Cuban Hamlet ha avuto una particolare gestazione editoriale. Il progetto è stato pubblicato a puntate sulle pagine di Linus, dove ha accompagnato i lettori attraverso diversi momenti della vita di Milian. La presenza dell’opera è documentata nei numeri di Linus del 2025, compresi quelli di agosto e settembre.

Una scelta che ha permesso alla storia di svilupparsi nel tempo, costruendo progressivamente il ritratto di un protagonista difficile da racchiudere in una definizione.

Dal cinema alla carta

La scelta della graphic novel appare particolarmente significativa per raccontare Tomas Milian. Il fumetto permette infatti di mettere sullo stesso piano memoria, immaginazione e realtà, facendo convivere il personaggio pubblico e l’uomo privato.

Il tratto di Cammamoro incontra così la scrittura di Sansonna per restituire non soltanto la carriera di un attore, ma il percorso di un uomo che ha attraversato continenti, culture e generi cinematografici alla ricerca, forse, di sé stesso.

Il risultato promette di essere un viaggio nell’immaginario di Milian e, allo stesso tempo, nella storia del cinema italiano e internazionale.

Un appuntamento per gli appassionati di cinema e fumetto

L’appuntamento è fissato dunque per il 18 settembre 2026, quando The Cuban Hamlet – Essere Thomas Milian arriverà ufficialmente in libreria per Oblomov Edizioni. Il volume è già disponibile in preordine presso alcuni rivenditori specializzati.

Una nuova occasione per tornare a incontrare Tomas Milian, questa volta non attraverso uno schermo, ma attraverso tavole e parole.

Perché forse il modo migliore per raccontare un uomo che ha fatto della trasformazione la propria arte è proprio quello di affidarlo a un linguaggio capace, per sua natura, di moltiplicare i volti: quello della graphic novel.

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