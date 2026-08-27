Tom Ford compie 65 anni, il ragazzo del Texas che ha trasformato l’eleganza in un sogno

L’eleganza, a volte, arriva nella vita come una storia d’amore. Non ha bisogno di spiegazioni, non segue le mode e soprattutto non chiede il permesso di restare. È fatta di dettagli, di sguardi, di atmosfere capaci di lasciare un ricordo. Tom Ford quella storia ha imparato a raccontarla molto presto, trasformando la moda in un linguaggio fatto di desiderio, bellezza e cinema.

Nato ad Austin, in Texas, il 27 agosto 1961, Ford compie oggi 65 anni. Un compleanno che attraversa più di quattro decenni di creatività, dagli atelier delle grandi maison alle luci di Hollywood, seguendo sempre la stessa direzione: quella di un uomo che ha scelto di fare dell’estetica non soltanto un mestiere, ma una forma di espressione.

Prima della moda arrivò l’architettura. Ford studiò alla Parsons School of Design, ma il destino aveva già cominciato a disegnare per lui un’altra strada. New York, Parigi, Milano. Poi Gucci, dove nel 1994 sarebbe diventato direttore creativo, trovando una maison da reinventare e trasformandola in uno dei nomi più desiderati degli anni Novanta.

Il suo Gucci aveva il profumo della notte, delle feste, delle luci soffuse. Era sensuale senza chiedere scusa, sofisticato ma mai distante. Ford comprese che un abito poteva diventare qualcosa di più di un semplice abito: poteva suggerire una personalità, raccontare un desiderio, far immaginare una vita diversa.

Le campagne pubblicitarie contribuirono a costruire quell’universo fatto di corpi, sguardi e provocazione. La moda, sotto la sua direzione, smise di essere soltanto qualcosa da indossare e diventò una fantasia da vivere.

Parallelamente arrivò Yves Saint Laurent, un altro capitolo importante della sua carriera. Ford assunse la responsabilità creativa del prêt-à-porter e della linea beauty, portando anche lì il proprio sguardo e quella capacità di trasformare la sensualità in una precisa grammatica estetica.

Poi, nel 2004, la separazione da Gucci. Un addio che avrebbe potuto rappresentare la fine di una grande stagione e che invece divenne l’inizio di un nuovo viaggio. Nacque così Tom Ford, il marchio che porta il suo nome e che, negli anni, avrebbe raccolto moda maschile e femminile, accessori e beauty dentro un unico immaginario.

Ma Ford non si è mai accontentato di una sola tela.

Il cinema lo aspettava

Nel 2009 arrivò A Single Man, il suo esordio alla regia. Tratto dal romanzo di Christopher Isherwood, il film porta sullo schermo il dolore di George Falconer, un professore universitario che cerca di attraversare una giornata qualunque dopo la morte del compagno. Colin Firth, in una delle interpretazioni più intense della sua carriera, dà volto a quella solitudine composta che Ford racconta attraverso colori, silenzi, sguardi e piccoli gesti.

Il film viene presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e regala a Firth la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Un debutto sorprendente per uno stilista che, dietro la macchina da presa, dimostra di possedere una sensibilità narrativa tutt’altro che ornamentale.

Sette anni dopo, nel 2016, Ford torna al cinema con Animali notturni. Un thriller psicologico con Amy Adams, Jake Gyllenhaal e Michael Shannon, costruito su più piani narrativi e attraversato da sentimenti come rimpianto, vendetta, amore e perdita. Anche questa volta l’immagine diventa parte della storia, ma dietro la perfezione delle inquadrature si nasconde un racconto più oscuro, inquieto, quasi doloroso.

Presentato nuovamente a Venezia, Animali notturni gli vale il Gran Premio della Giuria. Ford conferma così di non essere arrivato al cinema per semplice curiosità, ma con una precisa idea di regia e di racconto.

E forse è proprio qui che si comprende davvero la sua storia. Perché Tom Ford non ha semplicemente disegnato vestiti, diretto film o costruito un marchio. Ha inseguito per tutta la vita una certa idea di bellezza, quella che nasce quando la perfezione incontra una piccola crepa, quando dietro un’immagine impeccabile si nasconde una storia ancora da raccontare.

La moda gli ha insegnato a costruire immagini. Il cinema gli ha insegnato a riempirle di emozioni.

A 65 anni, il ragazzo del Texas che un giorno aveva scelto la moda continua così a vivere dentro un’estetica che porta il suo nome. Smoking neri, abiti impeccabili, profumi, rossetti, pellicole e fotografie sembrano appartenere allo stesso racconto.

Una narrazione in cui la moda incontra il cinema, il desiderio incontra la malinconia e la bellezza diventa emozione.

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