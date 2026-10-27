Addio a Tetsuya Chiba, il maestro di Ashita no Joe: il manga perde una delle sue leggende

Aveva 87 anni. Autore di storie che hanno segnato intere generazioni, ha trasformato il fumetto sportivo in un racconto universale di riscatto, sacrificio e dignità. Nel 2024 aveva ricevuto la più alta onorificenza culturale del Giappone.

Il mondo del fumetto giapponese perde una delle sue figure più importanti. Tetsuya Chiba, mangaka tra i più influenti della sua generazione e autore di opere entrate nella storia della cultura popolare nipponica, è morto il 22 ottobre 2026 in un ospedale di Tokyo, all’età di 87 anni. La notizia è stata comunicata il 27 ottobre, attraverso un annuncio dell’editore Kodansha. I funerali si sono svolti in forma privata, mentre è in fase di valutazione l’organizzazione di una cerimonia pubblica in suo ricordo.

Con la scomparsa di Chiba si chiude un capitolo fondamentale della storia del manga: quello di un autore capace di raccontare i sogni, le sconfitte e le contraddizioni dell’essere umano attraverso personaggi che, pur nati sulla carta, hanno saputo conquistare una vita propria nell’immaginario collettivo.

Ashita no Joe, il pugilato come metafora della vita

Il nome di Tetsuya Chiba resterà indissolubilmente legato ad Ashita no Joe, conosciuto anche come Rocky Joe, uno dei manga sportivi più celebri e influenti di sempre. Pubblicata a partire dal 1968, la serie, realizzata con la collaborazione dello sceneggiatore Asao Takamori, pseudonimo di Ikki Kajiwara, racconta il percorso di Joe Yabuki, giovane ribelle proveniente da un contesto difficile, che trova nella boxe una possibilità di riscatto.

Ma ridurre Ashita no Joe a una semplice storia di pugilato significherebbe non coglierne la forza più profonda. Il ring diventa il luogo in cui si confrontano ambizione e fragilità, desiderio di affermazione e paura del fallimento, solitudine e bisogno di riconoscimento. Joe combatte contro gli avversari, ma soprattutto contro i limiti imposti dalla propria condizione e dalle proprie scelte.

È questa dimensione umana ad aver reso l’opera molto più di un successo editoriale. Il suo protagonista è diventato un simbolo di ribellione e determinazione, mentre la storia ha superato i confini del Giappone, influenzando generazioni di lettori e contribuendo a ridefinire il modo di raccontare lo sport nei fumetti.

Chiba aveva compreso che una competizione sportiva poteva essere il punto di partenza per affrontare questioni universali: la povertà, l’emarginazione, il rapporto con gli altri e la necessità di trovare un posto nel mondo.

Settant’anni di storie e personaggi indimenticabili

Nato a Tokyo l’11 gennaio 1939, Chiba aveva esordito professionalmente nel 1956, dando inizio a una carriera durata circa settant’anni. Nel corso del suo percorso artistico ha attraversato epoche e trasformazioni dell’editoria giapponese, contribuendo alla crescita di un linguaggio che sarebbe diventato un fenomeno culturale globale.

Tra le sue opere più conosciute figurano Harris no Kaze, Ore wa Teppei, Ashita Tenki ni Naare e Notari Matsutarō. Titoli diversi per ambientazioni e protagonisti, ma accomunati da una particolare attenzione alla crescita personale, alle relazioni e alla capacità di affrontare le difficoltà.

Il suo stile sapeva alternare energia e delicatezza, movimento e introspezione. I personaggi di Chiba non erano eroi invincibili: erano uomini e ragazzi imperfetti, spesso impulsivi, capaci di sbagliare e di rialzarsi. Proprio questa vicinanza alla realtà ha contribuito a rendere le sue storie riconoscibili anche oltre il pubblico tradizionale del manga.

La sua produzione ha accompagnato l’evoluzione del fumetto giapponese, dimostrando come le storie disegnate potessero affrontare temi complessi senza perdere la capacità di parlare direttamente ai lettori.

Il riconoscimento di un Paese

Il contributo di Chiba non si è limitato al successo delle sue opere. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fino alla nomina a membro dell’Accademia d’arte giapponese nel 2022 e al conferimento dell’Ordine della Cultura nel 2024, una delle massime onorificenze del Paese.

È stato inoltre presidente dell’Associazione giapponese dei fumettisti, ruolo attraverso il quale ha rappresentato una comunità artistica fondamentale per la diffusione internazionale del manga.

Il suo impegno si è esteso anche alla formazione delle nuove generazioni. Il premio Chiba Tetsuya, istituito da Kodansha e destinato a valorizzare nuovi talenti del fumetto, ha contribuito a sostenere aspiranti autori nel loro percorso professionale. Un’eredità che non riguarda soltanto le opere già pubblicate, ma anche le possibilità aperte a chi avrebbe continuato a disegnare dopo di lui.

Un’eredità che va oltre il manga

La morte di Tetsuya Chiba invita a riflettere sul valore culturale del fumetto, troppo spesso considerato una forma d’intrattenimento minore rispetto ad altri linguaggi artistici. La sua carriera dimostra, al contrario, quanto le storie disegnate possano incidere sulla memoria collettiva, interpretare i cambiamenti sociali e dare voce a sentimenti condivisi.

Con Ashita no Joe, Chiba ha raccontato il desiderio di riscatto di un giovane ai margini della società. Con le altre sue opere ha esplorato la crescita, la competizione, l’amicizia e la fatica di diventare adulti. In ogni caso, al centro della narrazione è rimasta la persona, con le sue debolezze e la sua ostinata volontà di andare avanti.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama artistico giapponese, ma le sue storie continueranno a vivere nelle pagine lette e rilette, nelle opere che hanno ispirato e nei lettori che hanno trovato nei suoi personaggi una ragione per non arrendersi.

Perché il lascito di un grande autore non si misura soltanto nel numero di copie vendute o nei premi ricevuti. Si misura anche nella capacità di lasciare un segno, di accompagnare intere generazioni e di ricordare, attraverso una storia disegnata, che ogni caduta può diventare l’inizio di una nuova lotta.

Con Tetsuya Chiba se ne va uno dei grandi narratori del Giappone contemporaneo. Le sue tavole, però, continueranno a parlare.

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