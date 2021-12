Terremoto a Catania, Boris Behncke: l’Etna non c’entra

Terremoto a Catania, oltre 20 scosse in poche ore nel capoluogo etneo. Boris Behncke: non si tratta dell’Etna.

Nella serata di ieri la città metropolitana di Catania è stata interessata da un potente sciame sismico. Le scosse di terremoto registrate sono state di varia entità.

La storia si ripete? Sempre sotto il periodo natalizio la città sembra essere presa di mira da una serie di terremoti. Ricordiamo il terremoto di Santo Stefano del 26 Dicembre 2018., definito peraltro il più energetico degli ultimi 70 anni. Anche l’anno scorso in periodo natalizio sono state registrate diverse scosse.

Il vulcanologo Boris Behncke fa un breve punto della situazione spiegando però che questa volta l’Etna non ha colpa.

«A proposito dei terremoti di stasera (23 dicembre 2021) consiglio di leggere l’articolo pubblicato dai colleghi di INGVterremoti. Non si tratta quasi certamente di terremoti “etnei”, cioè legati a movimento di magma sotto il vulcano, che resta al momento in uno stato di esaurimento dopo l’attività di quest’anno».

Secondo quanto spiega il vulcanologo i terremoti non sarebbe quindi provocati dalla nostra mamma Etna. Bensì sarebbero da addebitare ad una faglia compresa tra Catania e Gela.

«Certamente, ancora una volta, eventi di questo tipo ci devono ricordare che non dobbiamo smettere di lavorare per mettere in sicurezza le nostre abitazioni e lottare per abitare e lavorare in edifici antisismici.

Ecco una mappa con le faglie conosciute (o supposte) nel catanese, si vede che l’asterisco ricade preciso preciso su una faglia “Catania-Gela”, che è un sistema chiaramente legato ai processi tettonici fra le placche Africana e quella Eurasiatica».