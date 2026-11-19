Concluso l’intervento di messa in sicurezza dello storico spazio del Teatro Stabile di Catania, grazie a un contributo straordinario della Città Metropolitana. Previsti nei prossimi mesi ulteriori lavori per migliorare la funzionalità della struttura.

Si sono conclusi i lavori di manutenzione e riqualificazione della copertura del Teatro Verga di Catania, sede principale delle attività artistiche del Teatro Stabile e uno dei luoghi di riferimento per la vita culturale cittadina. L’intervento, realizzato grazie a un contributo straordinario della Città Metropolitana di Catania, ha permesso di completare un’importante opera di messa in sicurezza dell’immobile, di proprietà dello stesso Teatro Stabile.

I lavori hanno riguardato in particolare la messa in sicurezza della copertura, attraverso la preventiva rimozione della struttura preesistente. Un intervento necessario per la tutela dell’edificio e per garantire migliori condizioni di funzionalità della struttura. Il percorso di riqualificazione non si esaurisce tuttavia con questo primo risultato: nei prossimi mesi sono infatti programmati ulteriori lavori destinati a migliorare l’efficienza degli spazi teatrali.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è Salvatore Carrubba, presidente del Teatro Stabile di Catania, che ha espresso un ringraziamento al sindaco metropolitano Enrico Trantino per il contributo straordinario che ha consentito di portare a termine i lavori.

Carrubba ha evidenziato come la manutenzione delle strutture culturali rappresenti una responsabilità condivisa tra le istituzioni e richieda una collaborazione costante. Investire nei luoghi della cultura, ha sottolineato, significa proteggere un patrimonio collettivo e assicurare le condizioni necessarie affinché il teatro possa continuare a svolgere il proprio ruolo nella città e nel territorio.

Il completamento dei lavori sulla copertura rappresenta dunque un passaggio significativo per il Teatro Stabile di Catania, non soltanto sul piano della manutenzione dell’immobile, ma anche in prospettiva della continuità delle sue attività artistiche. La collaborazione tra il Teatro Stabile e la Città Metropolitana conferma il valore del sostegno istituzionale nella salvaguardia delle infrastrutture culturali, chiamate a mantenere viva l’offerta teatrale e a rappresentare un punto di riferimento per la comunità.