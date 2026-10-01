Alessio Boni e Marcello Prayer al Teatro Stabile di Catania con “Ai margini della luce”, un omaggio a San Francesco – 9 ottobre ore 21.00, Teatro Verga

Un appuntamento dedicato al Santo di Assisi, nell’anno che unisce due importanti anniversari: gli ottocento anni dalla composizione del Cantico delle Creature e dalla morte di Francesco

Due voci che si rincorrono, si sovrappongono, si intrecciano fino a diventare una. Alessio Boni e Marcello Prayer saranno protagonisti giovedì 9 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Verga di Catania di “Ai margini della luce – concertato a due per San Francesco d’Assisi”.

Un appuntamento che nasce nel segno di due anniversari: gli ottocento anni dalla composizione del Cantico delle Creature (1225-2025) e gli ottocento anni dalla morte di Francesco d’Assisi (1226-2026). Due ricorrenze che diventano occasione per tornare alla figura di Francesco, alla sua eredità spirituale e alla forza di una voce poetica ancora capace di parlare al presente.

Alla fine della sua vita, gravemente malato e segnato dal dolore, Francesco compone il Cantico delle Creature, un inno che riesce a trasformare la realtà visibile in preghiera e lode. Pochi mesi dopo, l’uomo che aveva cantato la bellezza e la fraternità universale accoglie la morte sulla nuda terra, lasciando un ultimo messaggio: la possibilità di abbracciare anche la fragilità per trasformarla in luce.

È proprio “ai margini della luce” che Boni e Prayer immaginano Francesco: là dove la vita sembra mancare, in una terra fertile di miracoli secondari, cercando la verità “in basso”, nella sua intensità più accesa. Lo spettacolo sceglie così di non aggiungere nuove parole a Francesco, ma di far risuonare voci autentiche: la sua, quella di chi lo ha conosciuto e portato con sé e quella di chi ancora oggi ne avverte la presenza.

La forma scelta è quella del concertato a due, che affonda le proprie radici nel lavoro e nell’insegnamento di Orazio Costa Giovangigli, maestro di entrambi gli interpreti, e nell’utilizzo del coro come strumento pedagogico e formativo. Da uno degli esercizi elaborati da Costa nasce la chiave interpretativa del lavoro: due voci che si rincorrono, tornano indietro e si sovrappongono, fino a fondersi e diventare una.

“Ai margini della luce”, di e con Alessio Boni e Marcello Prayer, è dunque un ringraziamento a Francesco per aver lasciato una traccia capace ancora di sconvolgere senza urlare e di illuminare, anche solo per un tratto, con candore. Lo spettacolo, con la direzione di produzione di Elena Marazzita, è una produzione AidaStudioProduzioni.