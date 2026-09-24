Il Teatro Stabile di Catania protagonista in Rai con la trasmissione «Radix» di Edoardo Sylos Labini

Il 9 ottobre Marco Giorgetti e Gabriele Lavia nella puntata di «Radix» «Catania, un vulcano d’arte»

Il Teatro Stabile di Catania sarà tra i protagonisti della puntata di «Radix» del 9 ottobre 2026, in onda in seconda serata su Rai3, dal titolo «Catania, un vulcano d’arte», dedicata al racconto della città etnea attraverso la sua storia e alcune delle figure che ne hanno segnato profondamente l’identità culturale.

Ospiti della puntata, insieme alla giornalista Martina Tolaro, il direttore del Teatro Stabile di Catania Marco Giorgetti e Gabriele Lavia, attore e regista, tra i Maestri del teatro italiano.

Edoardo Sylos Labini, nella trasmissione prodotta da Rai Cultura, racconta Catania attraverso due dei suoi figli più illustri, Vincenzo Bellini e Giovanni Verga, ripercorrendone le vicende umane e artistiche e il rapporto con una città che, ai piedi dell’Etna, ha saputo trasformare anche le proprie catastrofi, dal terremoto del 1693 alle eruzioni, in pietra lavica e bellezza.

Il viaggio parte da Bellini, nato a Catania nel 1801 da una famiglia di musicisti, formatosi a Napoli e poi affermatosi a Milano con opere come Il pirata, La sonnambula e Norma. Il racconto segue quindi il compositore fino a Parigi, dove frequentò personalità come Chopin, Liszt, Victor Hugo e Rossini e dove mise in scena I puritani, prima della morte prematura nel 1835, a soli 33 anni.

Al centro della puntata anche Giovanni Verga, nato a Catania nel 1840, dagli anni trascorsi a Milano alla svolta verista con Nedda e I Malavoglia, fino al ritorno definitivo nella sua città nel 1893.

A completare il ritratto di Catania come città-teatro sono le interviste a Marco Giorgetti e Gabriele Lavia, che inseriscono il Teatro Stabile nel racconto di una città profondamente legata alla scena, alla letteratura e alla propria identità culturale.