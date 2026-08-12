Taormina canta Vasco Rossi: dal primo settembre le sue parole accompagneranno le strade del centro storico

Taormina si prepara a vivere un omaggio speciale a Vasco Rossi, trasformando le vie del centro storico in un percorso fatto di musica, parole e ricordi. Dal primo settembre, i versi delle canzoni del rocker emiliano accompagneranno le passeggiate tra le strade della città, in un’iniziativa pensata in vista della prima edizione dei Taormina Music Awards, in programma il 19 settembre al Teatro Antico.

A raccontare il progetto è stato lo stesso Vasco attraverso i suoi canali social, condividendo con il pubblico la scelta della città di dedicare un’intera parte del centro storico alla sua musica. Un modo originale per celebrare un artista che a Taormina ha già lasciato una traccia importante, anche attraverso il concerto tenuto 25 anni fa.

Il percorso musicale accompagnerà così l’attesa per il Taormina Legend Award, il riconoscimento alla carriera istituito nell’ambito della nuova manifestazione per rendere omaggio agli artisti che hanno scritto pagine significative della musica italiana e internazionale.

La musica di Vasco tornerà dunque a incontrare Taormina attraverso quelle parole diventate patrimonio di intere generazioni. Canzoni capaci di raccontare amori, inquietudini, libertà, fragilità e quella particolare idea di vita che ha trasformato il rocker di Zocca in una delle figure più riconoscibili della musica italiana.

Il 19 settembre, sul palco del Teatro Antico, saranno invece protagonisti gli altri artisti scelti per la prima edizione dei Taormina Music Awards. La serata sarà condotta da Bianca Guaccero e Pino Strabioli e alternerà esibizioni live, incontri, momenti di racconto e consegne dei riconoscimenti. Tra i nomi annunciati figurano Alessio Bondì, Serena Brancale, Diodato, Ditonellapiaga, Ermal Meta e Mille, ai quali si aggiungeranno Carlo Amleto, con il suo particolare intreccio tra musica e comicità, e Barbara Foria. Il racconto social sarà affidato ad Andrea Dianetti e Giulia Penna.

La manifestazione, ideata e voluta dal Comune di Taormina, dalla Fondazione Taormina e dall’assessorato al Turismo per la Città di Taormina, nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento stabile dedicato ai grandi protagonisti della musica e dello spettacolo.

Per Vasco Rossi, però, il legame con questa prima edizione avrà una forma diversa. Il Taormina Legend Award sarà dedicato alla sua carriera, mentre le sue canzoni saranno già protagoniste nelle strade della città.

Il rocker ha infatti confermato che non potrà essere presente personalmente alla cerimonia del 19 settembre. La sua assenza dal Teatro Antico è dunque ufficiale, ma Taormina avrà comunque modo di accoglierlo: nelle parole delle sue canzoni, nelle strade del centro storico e nella memoria di quella musica che continua a parlare a chi la ascolta.