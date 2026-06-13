Cinema

Taormina Film Festival, Brunello Cucinelli conquista il pubblico: sogni, umanità e futuro al centro dell’incontro con Saul Nanni

di Giuliano Spina

13 Giugno 2026

Il Taormina Film Festival continua a offrire non soltanto cinema, ma anche occasioni di riflessione sui grandi temi del nostro tempo. Nella giornata di venerdì 12 giugno, la Sala B del Palazzo dei Congressi ha ospitato uno degli appuntamenti più partecipati della manifestazione: la conversazione con Brunello Cucinelli e Saul Nanni dedicata al documentario Brunello – Il visionario garbato, diretto da Giuseppe Tornatore nel 2025.

 

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Giuliano Spina