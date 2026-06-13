Taormina Film Festival, Brunello Cucinelli conquista il pubblico: sogni, umanità e futuro al centro dell’incontro con Saul Nanni

L’incontro ha richiamato una platea numerosa, composta in gran parte da giovani, trasformando la presentazione del film in un momento di confronto sui valori, sui sogni e sul significato del successo personale e professionale.

Una riflessione sui grandi temi della vita

Più che una semplice presentazione cinematografica, l’appuntamento si è trasformato in una riflessione sul significato dell’esistenza, sull’importanza dell’idealismo e sulla necessità di preservare emozioni e umanità in una società sempre più veloce.

Nel corso della conversazione, Brunello Cucinelli ha richiamato più volte il pensiero di Aristotele, Platone e Socrate, invitando il pubblico a custodire la gioia e a diffonderla nella vita quotidiana. Ripercorrendo la propria esperienza, ha spiegato come il successo della sua impresa non sia nato da una visione precisa del futuro, ma dalla determinazione, dalla dedizione e dal coraggio di inseguire un ideale.

Alla domanda se, tenendo tra le mani il suo primo filo di cachemire, avesse già immaginato il percorso che lo attendeva, l’imprenditore ha raccontato di non aver avuto una chiara previsione di ciò che sarebbe accaduto, attribuendo la propria crescita alla forza dei sogni trasformati in progetti concreti.

Il cuore come equilibrio tra pensiero e azione

Uno dei passaggi più significativi dell’incontro ha riguardato il celebre finale di Metropolis di Fritz Lang. Cucinelli ha ricordato come il messaggio del film, secondo cui il mediatore tra il cervello e le mani debba essere il cuore, rappresenti ancora oggi uno dei principi guida della sua filosofia.

L’imprenditore ha sottolineato di credere profondamente nell’equilibrio tra intelligenza e anima, spiegando che solo attraverso questa armonia sia possibile costruire risultati autentici, duraturi e realmente utili alla comunità.

Il documentario di Tornatore e la commozione della prima visione

Durante l’incontro si è parlato anche della realizzazione del documentario Brunello – Il visionario garbato. Cucinelli ha raccontato che il lavoro è stato sviluppato nell’arco di due anni e completato attraverso un lungo processo di montaggio durato quattordici mesi.

Secondo l’imprenditore, il documentario racconta esclusivamente “vita vera”, senza artifici o costruzioni lontane dalla realtà. Ha inoltre ricordato con emozione il momento della prima proiezione privata, quando Giuseppe Tornatore gli consegnò carta e penna per annotare eventuali modifiche. Profondamente colpito dal risultato finale, decise però di non cambiare nulla.

Il messaggio di Saul Nanni ai giovani

Ampio spazio è stato dedicato anche all’intervento di Saul Nanni, che ha rivolto un messaggio ai tanti ragazzi presenti in sala e interessati al mondo dello spettacolo.

L’attore ha evidenziato l’importanza della curiosità, invitando i giovani a leggere, viaggiare e osservare la realtà che li circonda. Secondo Nanni, è proprio dall’esperienza concreta e dalla vita vissuta che nasce quella verità necessaria per raccontare storie credibili sullo schermo.

Tra i ricordi più significativi legati a questa esperienza artistica, l’attore ha indicato la scoperta della “vita del borgo”, fatta di relazioni autentiche, semplicità e valori condivisi, elementi che il documentario celebra e che il pubblico del Taormina Film Festival ha accolto con grande partecipazione.

Un incontro che va oltre il cinema

L’appuntamento si è concluso tra applausi e momenti di dialogo con il pubblico, confermando ancora una volta la capacità del Taormina Film Festival di andare oltre la semplice proiezione cinematografica.

Attraverso le parole di Brunello Cucinelli e Saul Nanni, il festival ha offerto una riflessione sul valore dei sogni, sull’importanza della cultura e sulla necessità di mantenere viva la dimensione umana in un mondo sempre più frenetico, trasformando il cinema in uno strumento di confronto e crescita collettiva.

Helen Mirren conquista il red carpet del Taormina Film Festival

La serata del 12 giugno è stata impreziosita anche dal grande fascino internazionale del red carpet del Teatro Antico. Protagonista assoluta è stata Helen Mirren, accolta da una vera e propria ovazione del pubblico presente.

L’attrice premio Oscar, che quest’anno riceve il Premio alla Carriera della 72ª edizione del Taormina Film Festival, ha sfilato indossando un elegante abito rosso con sfumature fucsia, conquistando fotografi, appassionati e curiosi. Non sono mancati selfie, autografi e momenti di grande emozione con i fan che da ore attendevano il suo arrivo.

Particolarmente toccante l’incontro con Lucia, una fan arrivata appositamente dalla Calabria per vedere la celebre attrice britannica. La donna si è commossa dopo aver ricevuto l’autografo sul proprio libro e ha raccontato di seguire Helen Mirren da oltre vent’anni. Ha spiegato che si trattava della terza volta che riusciva a incontrarla e che l’attrice, con la consueta gentilezza, le avrebbe detto che era bella e di stare tranquilla, un gesto che l’ha profondamente emozionata.

Accanto alla star internazionale hanno attirato l’attenzione dei fotografi anche Micaela Ramazzotti, presente insieme al marito, la cantante Delia e Levante, tra i volti più apprezzati della serata.

Il red carpet ha così confermato ancora una volta il carattere internazionale del Taormina Film Festival, capace di unire grandi protagonisti del cinema mondiale, artisti italiani e un pubblico sempre più numeroso nella suggestiva cornice del Teatro Antico. Questa sera toccherà invece a Russel Crowe, che a Teatro Antico presenterà il suo nuovo lavoro cinematografico intitolato La vendetta perfetta – Bear Country.