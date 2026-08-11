“Tanti Auguri Frank”, a Catania torna il viaggio musicale nella vita e nella leggenda di Frank Sinatra

Una voce capace di attraversare generazioni, trasformando ogni canzone in un racconto e ogni interpretazione in un frammento di storia. Frank Sinatra ha lasciato un’impronta indelebile nella musica, nel cinema e nel teatro, diventando nel tempo uno degli artisti più riconoscibili del Novecento.

A riportare sul palco la sua storia sarà la Chicky Mo Swing Band, protagonista martedì 18 agosto alle ore 21, al Palazzo della Cultura di Catania, con lo spettacolo Tanti Auguri Frank, inserito nella rassegna “Jazz & Swing, nel cuore di Catania”, nell’ambito del Catania Summerfest e prodotto da Mab Eventi.

Dopo il successo ottenuto lo scorso inverno al Teatro Ambasciatori, lo spettacolo torna in scena accompagnato dalla voce del crooner Antonio Campanella, leader e frontman della formazione, che da 35 anni interpreta la musica di Sinatra.

Il pubblico seguirà un percorso attraverso le diverse stagioni della vita artistica di The Voice. Il racconto partirà dal giovane Sinatra per arrivare all’artista diventato leggenda, seguendo una crescita progressiva anche sul palco: dalla formazione iniziale fino alla dimensione orchestrale, in un crescendo musicale ispirato alla grande tradizione degli spettacoli di Las Vegas.

A rendere ancora più articolato il viaggio saranno alcuni ospiti. Pietro Agnello, giovane volto di Io Canto Generation, sarà protagonista dell’omaggio al Sinatra degli esordi, mentre il chitarrista Torquato Tricomi accompagnerà il momento dedicato all’incontro tra Sinatra e Antônio Carlos Jobim e alla stagione della bossa nova.

Spazio anche alla voce di Carla Basile, chiamata a interpretare insieme a Campanella una particolare versione di All the Way, mentre il piccolo Matteo Vinciguerra sarà protagonista di un cameo pensato per aggiungere allo spettacolo un momento più intimo e suggestivo.

Sul palco, accanto alla formazione storica della Chicky Mo Swing Band, composta da Giuseppe Fucile al sax e alla direzione musicale, Salvo Pappalardo alla batteria, Adriano Cristaldi al contrabbasso e Rosario Di Leo e Francesco Greco al pianoforte, saliranno altri dodici musicisti, insieme al Dammen Quartet.

Il risultato sarà un grande spettacolo musicale nel quale le sonorità dello swing accompagneranno la storia di un artista che ha saputo trasformare ogni interpretazione in qualcosa di personale e riconoscibile.

Da All or Nothing at All a Fly Me to the Moon, passando per The Lady Is a Tramp, My Way e New York, New York, le canzoni più celebri di Sinatra diventeranno le tappe di un racconto che attraversa decenni di musica e spettacolo.

Tanti Auguri Frank torna così a Catania non soltanto per celebrare le sue canzoni più conosciute, ma per ripercorrere la parabola di un artista che ha fatto della propria voce uno degli strumenti più riconoscibili della musica del Novecento.

L’appuntamento è per martedì 18 agosto alle 21 al Palazzo della Cultura. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

jacktoto

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