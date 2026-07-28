Tanino Liberatore ospite della Palermo Comic Convention 2026: il maestro di Ranxerox tra i protagonisti dell’XI edizione

Uno dei più grandi interpreti del fumetto italiano contemporaneo sarà tra gli ospiti della prossima Palermo Comic Convention. Tanino Liberatore, illustratore e fumettista di fama internazionale, prenderà parte all’undicesima edizione del festival, in programma dal 10 al 13 settembre 2026 ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Considerato una figura centrale della cultura visiva europea, Liberatore ha segnato profondamente la storia del fumetto grazie alla creazione, insieme allo sceneggiatore Stefano Tamburini, di Ranxerox, opera cult che ha rivoluzionato l’immaginario della narrativa disegnata tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Le sue tavole, caratterizzate da un realismo estremo e da una straordinaria potenza espressiva, hanno contribuito a definire l’estetica post-punk di un’intera generazione.

Il suo percorso artistico è strettamente legato alle storiche riviste Cannibale e Frigidaire, autentici laboratori di sperimentazione del fumetto italiano. Nel corso della sua carriera, Liberatore ha inoltre collaborato con il musicista Frank Zappa, che lo scelse per realizzare la copertina dell’album The Man from Utopia, consolidando così la sua notorietà anche oltre il mondo della Nona Arte.

La sua attività si è estesa al cinema, dove ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. Per il lavoro svolto come costumista nel film Asterix & Obelix ha ricevuto il prestigioso Premio César, uno dei massimi riconoscimenti del cinema francese. Parallelamente, ha continuato a sperimentare tra pittura tradizionale e arte digitale, reinterpretando opere della letteratura come I fiori del male e firmando illustrazioni dedicate a personaggi iconici dell’immaginario mondiale, tra cui Batman e Conan.

La presenza di Tanino Liberatore rappresenta uno degli appuntamenti di maggior richiamo della Palermo Comic Convention 2026. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con Comics Rep e offrirà al pubblico l’occasione di incontrare dal vivo uno degli artisti italiani più influenti e apprezzati a livello internazionale.

L’XI edizione della Palermo Comic Convention si svolgerà dal 10 al 13 settembre 2026 presso i Cantieri Culturali alla Zisa, confermandosi come uno degli eventi di riferimento in Italia dedicati al fumetto, al cinema, ai videogiochi, al cosplay e alla cultura pop.