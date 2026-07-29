Striscia la Notizia, il futuro è in bilico: si chiuderebbe una pagina della televisione italiana

Per intere generazioni è stato molto più di un semplice programma televisivo. È stato il sottofondo della cena degli italiani, l’appuntamento che, ogni sera, ha saputo raccontare il Paese attraverso l’ironia, la satira e le inchieste. Oggi, però, il futuro di Striscia la Notizia appare più incerto che mai. Le indiscrezioni che si rincorrono nelle ultime settimane lasciano infatti presagire la possibile chiusura dello storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, un’ipotesi che, se confermata, segnerebbe la fine di uno dei format più iconici della televisione italiana.

Pur in assenza di un annuncio ufficiale, gli indizi che si sono susseguiti nelle ultime settimane sembrano raccontare un futuro sempre più incerto per Striscia la Notizia. In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2026-2027, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: «Stiamo facendo tutte le valutazioni del caso. Ad oggi siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi», lasciando aperta ogni ipotesi sul destino dello storico tg satirico.

A rafforzare le indiscrezioni contribuiscono anche alcune ricostruzioni pubblicate da diverse testate giornalistiche, secondo cui i canali social del programma sarebbero stati sospesi dopo il passaggio della loro gestione a Mediaset, mentre lo staff storico sarebbe stato collocato in ferie. Circostanze che, pur non essendo state confermate ufficialmente dall’azienda, hanno inevitabilmente alimentato le voci su un possibile addio dopo trentotto anni di storia televisiva.

A pesare sul futuro della trasmissione ci sarebbe anche il recente esperimento voluto da Mediaset, che nella scorsa stagione ha portato Striscia la Notizia in prima serata con una serie di appuntamenti speciali. Un test nato con l’obiettivo di rilanciare lo storico format in una collocazione diversa rispetto al tradizionale access prime time. Dopo un debutto incoraggiante, gli ascolti hanno però registrato un progressivo calo, senza riuscire a consolidare i risultati iniziali. Un elemento che, secondo le ricostruzioni giornalistiche, avrebbe contribuito alle riflessioni dell’azienda sul futuro del programma.

Nata nel 1988, la trasmissione ha rivoluzionato il modo di fare informazione satirica in televisione. Dal Gabibbo al Tapiro d’Oro, passando per gli storici inviati che hanno portato alla luce truffe, sprechi e disservizi, Striscia la Notizia ha saputo unire intrattenimento e denuncia sociale, diventando un appuntamento fisso per milioni di telespettatori.

Nel corso di quasi quattro decenni il tg satirico ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la propria identità, lanciando personaggi diventati popolari e firmando servizi che, in più occasioni, hanno acceso i riflettori su vicende di interesse nazionale, contribuendo a stimolare il dibattito pubblico.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, non si tratterebbe soltanto della fine di una trasmissione, ma della conclusione di un pezzo di storia della televisione italiana. Per quasi quarant’anni Striscia la Notizia ha accompagnato il pubblico con il suo linguaggio irriverente, trasformando la satira in uno strumento capace di informare, far riflettere e, spesso, denunciare.

In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset o dello stesso Antonio Ricci, resta il patrimonio di un programma che ha lasciato un segno indelebile nel piccolo schermo italiano e nella memoria di milioni di spettatori. Qualunque sarà il suo destino, Striscia la Notizia resterà una delle pagine più importanti della storia della televisione italiana.

jacktoto