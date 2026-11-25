Sterilizzare un cane o un gatto è una decisione che non dovrebbe essere presa seguendo una regola valida per tutti. Razza, età, condizioni di salute, sesso, stile di vita e contesto in cui vive l’animale sono elementi che possono cambiare profondamente la valutazione. È questo il principio al centro delle nuove linee guida pubblicate nel 2024 dalla WSAVA – World Small Animal Veterinary Association, l’associazione internazionale che riunisce i professionisti della medicina veterinaria degli animali da compagnia.

Il documento, dedicato al controllo della riproduzione di cani e gatti, aggiorna le conoscenze scientifiche e prende in esame benefici, possibili rischi e alternative alla sterilizzazione chirurgica, allo scopo di offrire indicazioni basate sulle evidenze scientifiche, lasciando spazio alla valutazione del singolo paziente.

A spiegare le principali novità è Mirko Ivaldi, veterinario appassionato di divulgazione, che invita a superare alcune convinzioni consolidate: «La prima grande novità è proprio l’approccio al singolo individuo. La decisione deve essere presa considerando la razza, l’età, lo stile di vita, lo stato di salute dell’animale, il suo eventuale impiego come animale da lavoro o da compagnia e anche le preferenze del proprietario. Non si ragiona più soltanto su una popolazione, ma sul singolo cane o gatto».

Sterilizzazione: non esiste una scelta valida per tutti

Le nuove raccomandazioni non propongono una soluzione universale. La gonadectomia, cioè l’asportazione delle gonadi – ovaie nelle femmine e testicoli nei maschi – può offrire benefici importanti, ma comporta anche conseguenze che devono essere considerate prima di procedere.

Il bilancio tra vantaggi e possibili effetti negativi cambia in base alla specie, alla razza e alle caratteristiche dell’animale. Per questo, secondo Ivaldi, è necessario che il proprietario affronti la questione insieme al veterinario, senza considerare la sterilizzazione come un passaggio obbligatorio in ogni circostanza.

Anche la tecnica chirurgica può essere scelta in funzione del caso. Nelle femmine, quando non sono presenti patologie a carico dell’utero, può essere sufficiente l’ovariectomia, che prevede la rimozione delle sole ovaie. L’asportazione dell’utero, invece, può essere indicata quando esistono specifiche condizioni patologiche.

«Quando si sceglie la sterilizzazione per interrompere la produzione degli ormoni gonadici e non ci sono problemi uterini, l’ovariectomia può essere una soluzione adeguata. L’intervento è più limitato rispetto all’asportazione anche dell’utero, che si rende necessaria soprattutto in presenza di una patologia».

Tra le tecniche disponibili c’è anche la laparoscopia, che consente di operare attraverso incisioni ridotte. La possibilità di ricorrervi dipende però dalle caratteristiche del paziente, dalla procedura da eseguire e dalle competenze e attrezzature disponibili nella struttura veterinaria.

Un altro aspetto centrale riguarda la gestione del dolore. Le linee guida richiamano l’importanza di un’adeguata analgesia durante e dopo l’intervento, eventualmente associata a tecniche di anestesia locale. Diverso è il discorso per gli antibiotici: nelle sterilizzazioni di routine, brevi e svolte in condizioni corrette di asepsi, la profilassi antibiotica non è considerata automaticamente necessaria.

Cani: attenzione all’età e alle caratteristiche della razza

Le indicazioni per i cani sono tra quelle che hanno registrato i cambiamenti più significativi. In particolare, le nuove conoscenze hanno portato a una maggiore attenzione verso gli effetti che la rimozione precoce degli ormoni sessuali può avere sulla salute dell’animale.

Nelle femmine, la sterilizzazione può ridurre il rischio di alcune patologie dell’apparato riproduttivo e di tumori mammari, ma la prevenzione di queste malattie non dovrebbe essere considerata l’unica ragione per intervenire. In una cagna sana, soprattutto se appartenente a una razza predisposta a determinati problemi legati alla gonadectomia, può essere presa in considerazione anche la possibilità di mantenerla intera, a condizione che il proprietario sia in grado di gestire il ciclo riproduttivo e garantire controlli veterinari regolari.

«La prevenzione delle patologie genitali non dovrebbe essere l’unico motivo per sterilizzare una femmina. Una cagna sana può anche rimanere intera, purché venga seguita e monitorata. Per gli animali di proprietà, il momento dell’intervento va valutato attentamente: non esiste un’età ideale valida per tutte le razze e per tutti i soggetti».

La sterilizzazione può essere indicata in presenza di patologie, tumori o specifici problemi ormonali. Anche le pseudogravidanze e alcune manifestazioni comportamentali possono entrare nella valutazione, ma in quest’ultimo caso è importante non attribuire automaticamente ogni problema agli ormoni: può essere necessaria una valutazione da parte di un veterinario esperto in comportamento.

I possibili rischi della sterilizzazione precoce

Uno dei motivi alla base della revisione delle raccomandazioni riguarda le associazioni osservate tra gonadectomia, soprattutto se effettuata in giovane età, e una maggiore incidenza di alcune patologie in determinate razze o gruppi di cani.

Tra i problemi presi in considerazione figurano alcune forme tumorali, come mastocitoma, osteosarcoma, linfoma, emangiosarcoma e carcinoma uroteliale, oltre a possibili conseguenze sulla salute articolare. Sono stati inoltre segnalati un maggiore rischio di incontinenza urinaria in alcune femmine, soprattutto di taglia grande, e possibili associazioni con obesità e alterazioni metaboliche.

«La sterilizzazione precoce può avere effetti sulla crescita e sulla salute articolare. In alcuni cani è stata osservata anche una maggiore predisposizione a determinate patologie, tra cui alcune forme tumorali e l’incontinenza urinaria. Sono aspetti che dipendono anche dalla razza e che rendono necessario valutare con attenzione il momento dell’intervento».

Per i maschi, la castrazione chirurgica resta indicata in presenza di specifiche patologie, come la ritenzione testicolare e alcuni tumori. In altri casi, soprattutto quando il proprietario è in grado di gestire responsabilmente l’animale, si possono valutare alternative. Tra queste rientra la vasectomia, che interrompe il passaggio degli spermatozoi lasciando però intatta la produzione ormonale. Un’altra possibilità è rappresentata dagli impianti ormonali a effetto temporaneo, che devono essere utilizzati sotto controllo veterinario.

«Prima di una castrazione irreversibile, in alcuni maschi si può valutare anche una soluzione temporanea, come l’impianto ormonale. La vasectomia è un’altra possibilità: il cane diventa sterile, ma mantiene la produzione degli ormoni sessuali. Sono alternative che richiedono comunque un proprietario responsabile e controlli regolari».

Gatti: indicazioni differenti rispetto ai cani

Il quadro cambia quando si passa ai felini. Nelle gatte, la sterilizzazione mantiene un ruolo importante nella prevenzione di gravidanze indesiderate e di alcune patologie dell’apparato riproduttivo. La rimozione delle ovaie riduce inoltre il rischio di tumori mammari e impedisce i comportamenti legati ai cicli riproduttivi.

Per le gatte di proprietà, l’ovariectomia è una delle procedure previste. L’asportazione dell’utero può essere presa in considerazione in circostanze specifiche, mentre gli impianti ormonali rappresentano un’alternativa temporanea in determinati contesti.

Diverso è anche il discorso relativo all’età. Se per i cani le raccomandazioni invitano a evitare la gonadectomia pediatrica o prepuberale come scelta di routine, nei gatti la sterilizzazione in età precoce può essere presa in considerazione, anche per contenere il rischio di gravidanze indesiderate. La valutazione deve comunque tenere conto delle condizioni generali, della crescita e dello stato vaccinale del soggetto.

Nei gatti maschi, la castrazione può ridurre comportamenti legati agli ormoni sessuali, come i combattimenti e alcune forme di marcatura territoriale. Non garantisce, tuttavia, che il gatto smetta sempre di urinare fuori dalla lettiera: la marcatura può avere anche altre cause e richiedere una valutazione specifica.

«Nel gatto la sterilizzazione mantiene un ruolo importante, soprattutto per gli animali che vivono in casa e per quelli appartenenti alle colonie feline. Nei maschi può ridurre l’aggressività verso gli altri gatti e alcuni comportamenti indesiderati, anche se non è detto che elimini sempre la marcatura».

Dopo la sterilizzazione, attenzione a peso e alimentazione

Uno degli aspetti da non sottovalutare riguarda il metabolismo. Dopo la sterilizzazione, soprattutto nei gatti maschi, può aumentare la predisposizione al sovrappeso e all’obesità, con conseguenze anche sul rischio di diabete.

Per questo motivo è importante adattare l’alimentazione alle nuove esigenze dell’animale, controllare le porzioni e favorire il movimento attraverso il gioco e l’attività quotidiana.

«Dopo la sterilizzazione, soprattutto nel gatto, è necessario prestare molta più attenzione al peso. Servono un’alimentazione adeguata, il controllo delle quantità di cibo e più attività fisica. Non bisogna assecondare ogni richiesta di cibo o di premi: il rischio è che l’animale ingrassi rapidamente».

Le linee guida segnalano inoltre alcune possibili associazioni tra sterilizzazione e patologie del tratto urinario inferiore o altre condizioni di salute, sulle quali sono ancora necessari ulteriori studi.

Il ruolo del veterinario: informare e valutare il singolo animale

Il messaggio che emerge dalle raccomandazioni WSAVA è chiaro: la sterilizzazione non può essere affrontata come una scelta standard, uguale per ogni cane e ogni gatto. I benefici del controllo della riproduzione devono essere messi a confronto con i possibili effetti sulla salute, tenendo conto anche delle condizioni in cui vive l’animale.

Le alternative alla chirurgia, dalla vasectomia agli impianti ormonali, possono essere utili in situazioni selezionate, ma non sono automaticamente adatte a tutti. Allo stesso modo, lasciare un animale intero richiede responsabilità, capacità di prevenire accoppiamenti indesiderati e controlli veterinari periodici.

«La cosa più importante è non prendere decisioni sulla base di un’abitudine o di una regola generale. Bisogna conoscere l’animale, la sua storia, la sua razza e il suo stile di vita. Il confronto con il veterinario serve proprio a individuare la soluzione più adatta a quel singolo soggetto».