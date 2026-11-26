Circa ottanta tra atleti e partner hanno partecipato alla manifestazione Special Olympics organizzata all’Istituto Wojtyla. Basket, tennis tavolo e calcio per promuovere inclusione, collaborazione e valorizzazione delle abilità individuali.

Lo sport come occasione di incontro, partecipazione e crescita, capace di superare le barriere e mettere al centro le abilità di ciascuno. È questo il messaggio al centro della giornata di Sport Unificato Special Olympics che si è svolta all’Istituto Wojtyla di Catania, coinvolgendo circa ottanta tra atleti e partner in un’esperienza all’insegna dell’inclusione e della condivisione.

La manifestazione rientra nel percorso «Lo sport è di tutti, insieme oltre ogni barriera», un progetto che mette in rete scuola, associazioni e realtà sportive con l’obiettivo di promuovere attraverso l’attività fisica la partecipazione, l’autonomia e la crescita personale. L’iniziativa è sostenuta da CSAIN Sicilia e dal Team Regionale Special Olympics, in collaborazione con SSD Ragazzini RED e Orizzonte Gela.

La giornata si è aperta con la cerimonia inaugurale e il tradizionale Giuramento dell’Atleta, momento simbolico che ha dato il via alle attività, richiamando i valori di rispetto, amicizia, impegno e inclusione che caratterizzano il movimento Special Olympics.

Basket, tennis tavolo e calcio: lo sport si fa unificato

Tre le discipline proposte durante la manifestazione: basket unificato, tennis tavolo unificato e calcio unificato. In ciascuna attività, atleti con e senza disabilità hanno condiviso il campo e il gioco, collaborando per raggiungere obiettivi comuni.

Nel basket, i partecipanti si sono cimentati in giochi e attività specifiche, fino alle partite tre contro tre. Nel tennis tavolo, gli atleti partner hanno affiancato i ragazzi con disabilità, sostenendoli durante le prove e contribuendo a creare un clima di collaborazione. Sul campo esterno, invece, spazio al calcio unificato, con momenti di gioco e condivisione che hanno coinvolto tutti i partecipanti.

Le attività sono state coordinate grazie al contributo dei tecnici di Orizzonte Gela e del Team Special Olympics Sicilia e Catania, con il direttore regionale Natale Saluci e la direttrice provinciale Chiara M. Teresa. Per la SSD Ragazzini RED, Alberto Incatasciato ha curato in particolare le attività dedicate al calcio.

La collaborazione tra scuola, associazioni e istituzioni

Tra i sostenitori dell’iniziativa anche CSAIN, rappresentato dal presidente nazionale Salvo Spinella, che ha sottolineato il valore dello sport come strumento di inclusione e la capacità delle attività condivise di generare emozioni e occasioni di incontro. Spinella ha inoltre richiamato la collaborazione consolidata negli anni con Special Olympics.

Determinante il contributo dell’Istituto Wojtyla, guidato dalla dirigente scolastica Rita Donatella Alloro. Il professor Carmelo Crispi e i docenti della scuola hanno messo a disposizione competenze ed energie per consentire lo svolgimento della manifestazione. Hanno partecipato attivamente anche gli insegnanti di sostegno, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e gli altri docenti, condividendo le attività sportive insieme ai ragazzi.

Una collaborazione che ha permesso di trasformare la giornata in un’esperienza collettiva, nella quale la scuola non è stata soltanto sede dell’evento, ma parte attiva di un progetto educativo fondato sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle differenze.