Pickleball, a Catania vincono Saverio Giliberto e Laura Piro: buona la prima per CSAIn Sicilia

Il pickleball conquista spazio anche a Catania e comincia il suo percorso sotto il segno dell’entusiasmo e della partecipazione. Il primo evento ufficiale promosso da CSAIn Sicilia ha registrato 23 atleti in campo e ben 35 preiscrizioni, numeri che testimoniano la curiosità e l’interesse crescente verso una disciplina destinata a ritagliarsi un ruolo sempre più importante anche nel panorama sportivo italiano.

La manifestazione si è svolta sui due campi dello Zenia Sporting Center, con il coinvolgimento del Movimento Pickleball Catania e sotto l’egida di CSAIn. Una giornata caratterizzata da sfide intense, partecipazione e voglia di condividere un’esperienza sportiva nuova per molti dei presenti.

Sul piano agonistico, la classifica maschile ha premiato Saverio Savy Giliberto, primo davanti a Salvo Quartarone, Fredrik Galeano e Rosario Licciardello. Nel torneo femminile, invece, il successo è andato a Laura Piro, seguita da Tamika Cang e Laura Gagliano.

CSAIn guarda a un circuito regionale

Il buon riscontro dell’iniziativa rappresenta un punto di partenza per sviluppare ulteriormente il movimento. Giuseppe Lombardo, vicepresidente vicario regionale e referente della delegazione catanese, ha sottolineato il valore strategico della disciplina per l’ente e la volontà di lavorare alla costruzione di un circuito regionale.

«Ci abbiamo fortemente creduto e riteniamo di aver trovato le persone giuste, come Walter Gangemi, nominato referente, per diffondere a livello promozionale uno sport che crea sensazioni speciali e un clima davvero speciale. Vogliamo crescere ancora ulteriormente e, senza dubbio, tra i nostri pensieri c’è anche quello di creare un evento regionale in giro per la Sicilia».

In questo percorso, lo Zenia Sporting Center si candida a diventare uno dei punti di riferimento per il pickleball a Catania. Per Annalisa Reforgiato, proprietaria della struttura, il risultato più significativo della giornata è stato soprattutto il clima di partecipazione e l’entusiasmo che hanno accompagnato l’iniziativa.

Uno sport capace di coinvolgere tutte le generazioni

Un bilancio positivo arriva anche da Walter Gangemi, anima del movimento catanese e nuovo referente CSAIn per il pickleball, che guarda con fiducia alle prospettive della disciplina.

«Ci abbiamo creduto fortemente. Sono mesi che noto un grande avvicinamento di sportivi di tutte le età attorno a questo sport, che ha una caratura internazionale. Negli Usa è ormai diventato uno degli sport più praticati e il web aiuta tantissimo, con la diffusione di video che ne stimolano la curiosità. Mi colpisce certamente la grande disponibilità riscontrata da tutti. È il segno che c’è tanta voglia di fare sport e di vivere certe emozioni».

Tra gli aspetti più apprezzati c’è anche la capacità del pickleball di mettere insieme persone di età ed esperienze diverse, trasformando il campo in uno spazio di incontro e condivisione. «Ho visto giocare insieme padre e figlio, marito e moglie. Credo che non ci sia cosa più bella nel momento storico che viviamo», ha concluso Gangemi.

I premi speciali della manifestazione

Oltre ai riconoscimenti per i risultati delle competizioni, la giornata ha previsto diversi premi speciali per valorizzare caratteristiche e momenti particolari della manifestazione.

Il Premio Simpatia è stato assegnato a La Min Aung, atleta originaria della Birmania; il riconoscimento per il Tocco più tecnico è andato ad Andrea Mazzone, mentre il Premio Dink è stato attribuito a John Ryan Midel. A Domenico Marchese è stato consegnato il Premio Fair Play, mentre Tamika Cang ha ricevuto il Premio Look. Ulteriori riconoscimenti sono stati assegnati a Concetto Mazzone e Maria Rosa Privitera.

Il debutto catanese del pickleball targato CSAIn si chiude dunque con un bilancio incoraggiante. La partecipazione registrata e l’entusiasmo dei presenti indicano una base da cui partire per ampliare la pratica della disciplina, coinvolgere nuovi appassionati e dare forma a un progetto di diffusione che possa estendersi progressivamente a tutta la Sicilia.