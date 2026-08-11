Spice Girls, trent’anni dopo “Wannabe” il sogno della reunion torna a farsi concreto

L’8 luglio 1996 cinque ragazze britanniche cambiarono il volto della musica pop. “Wannabe” arrivò nelle radio e nelle classifiche trasformando Victoria Beckham, Mel B, Mel C, Emma Bunton e Geri Halliwell in un fenomeno destinato a superare i confini della musica. In pochi mesi le Spice Girls erano diventate il simbolo di una generazione e il loro “Girl Power” una delle espressioni più riconoscibili degli anni Novanta.

Trent’anni dopo, proprio nell’anno che celebra la nascita di quel fenomeno, il sogno di rivederle insieme torna ad affacciarsi con maggiore insistenza. Nessun annuncio ufficiale, nessuna data già fissata, ma diverse dichiarazioni che raccontano di un’idea tornata sul tavolo e di una possibilità che, rispetto al passato, sembra meno lontana.

A riaccendere le speranze sono state soprattutto Emma Bunton e Mel C. Le due cantanti hanno parlato apertamente della possibilità di una reunion, lasciando intendere che l’argomento sia già stato affrontato tra le componenti della formazione. Un ritorno che oggi potrebbe avere anche un significato diverso rispetto alle reunion del passato, perché le cinque hanno ormai alle spalle vite e carriere molto differenti.

Mel C, in particolare, non ha mai nascosto il desiderio di tornare a condividere il palco con le altre. Negli ultimi mesi ha continuato a parlare dell’ipotesi, arrivando a indicare anche Glastonbury come uno degli scenari ideali per un eventuale ritorno. Per Sporty Spice sarebbe il punto più alto possibile, soprattutto perché permetterebbe alle cinque di celebrare insieme una storia iniziata tre decenni fa.

Un piccolo assaggio di quello che potrebbe accadere è già arrivato. Mel B e Mel C sono tornate a esibirsi insieme a Leeds lo scorso maggio, regalando al pubblico “Spice Up Your Life”. Due Spice Girls nuovamente una accanto all’altra sono bastate per riportare immediatamente l’attenzione sulla formazione al completo.

Il capitolo più delicato rimane quello di Victoria Beckham. Posh Spice ha ormai costruito il proprio percorso professionale nel mondo della moda e, proprio per questo, un nuovo tour mondiale appare poco compatibile con i suoi impegni. La stessa Victoria, però, ha lasciato aperta una possibilità decisamente più affascinante: una residency a Las Vegas, magari proprio allo Sphere.

Una formula completamente diversa da quella del passato. Non mesi trascorsi in viaggio da una città all’altra, ma un numero limitato di spettacoli concentrati in un’unica location e trasformati in un grande evento. Un’ipotesi che potrebbe permettere anche a Victoria di prendere nuovamente in considerazione il ritorno sul palco insieme alle compagne di una delle formazioni più celebri della storia del pop.

L’ultima esibizione ufficiale delle cinque risale alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra del 2012. Nel 2019 le Spice Girls erano tornate in tour senza Victoria, mentre nel 2024 tutte e cinque si erano ritrovate sul palco per il cinquantesimo compleanno di Posh Spice, cantando insieme “Stop”. Un momento privato che aveva avuto l’effetto di riaprire, ancora una volta, il capitolo della reunion.

Ora il trentennale di “Wannabe” offre un’occasione ancora più simbolica. Quel singolo non rappresentò soltanto l’inizio della loro carriera: diede forma a un’immagine, a un linguaggio e a un modo nuovo di raccontare l’amicizia e l’identità femminile attraverso la musica pop.

Per il momento, dunque, bisogna ancora parlare di possibilità. Geri Halliwell resta una delle variabili da definire e Victoria Beckham dovrà decidere se trasformare quella suggestione in qualcosa di concreto. Ma il desiderio delle altre componenti sembra esserci e, soprattutto, il rapporto tra le cinque appare oggi molto diverso da quello degli anni in cui il successo e le tensioni avevano finito per allontanarle.

Le Spice Girls potrebbero quindi tornare insieme. Non necessariamente con un tour mondiale e forse nemmeno nel modo immaginato dai fan. Ma, a trent’anni da “Wannabe”, l’ipotesi di rivedere Posh, Scary, Baby, Sporty e Ginger sullo stesso palco ha smesso di sembrare soltanto un ricordo degli anni Novanta.

jacktoto

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