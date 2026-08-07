Gerry Scotti compie 70 anni: dalla radio alla politica, fino al ritorno da protagonista con “La Ruota della Fortuna”

Settant’anni rappresentano molto più di un semplice traguardo anagrafico. Per Gerry Scotti coincidono con una storia professionale che si intreccia con quella della televisione italiana, attraversando oltre quattro decenni di cambiamenti, successi e programmi entrati nell’immaginario collettivo. Oggi il conduttore festeggia un compleanno importante, celebrando una carriera costruita con talento, spontaneità e quella capacità, rara, di entrare nelle case degli italiani con la naturalezza di un amico di famiglia.

Nato il 7 agosto 1956 a Camporinaldo, in provincia di Pavia, all’anagrafe Virginio Scotti, cresce a Milano, città che diventerà il punto di partenza della sua avventura professionale. Dopo gli studi al liceo classico e l’iscrizione all’Università degli Studi di Milano, la passione per la comunicazione prende definitivamente il sopravvento. Le radio private stanno rivoluzionando il panorama dell’informazione e dell’intrattenimento e il giovane Scotti comprende subito che quello è il mondo al quale desidera appartenere.

L’esordio arriva a Radio Milano International, una delle emittenti simbolo della radiofonia libera italiana. La svolta non tarda ad arrivare con Radio Deejay, dove contribuisce alla crescita di un progetto destinato a cambiare il modo di fare radio nel nostro Paese. La sua voce diventa rapidamente familiare agli ascoltatori e quel rapporto diretto con il pubblico diventerà, negli anni, uno dei tratti distintivi della sua carriera.

Prima della definitiva consacrazione televisiva, Gerry Scotti vive anche un’esperienza lontana dai riflettori. Nel 1987 viene eletto deputato alla Camera dei Deputati nelle liste del Partito Socialista Italiano, entrando a far parte della X Legislatura. Un percorso istituzionale che durerà fino al 1992 e che rappresenterà una parentesi significativa del suo cammino professionale. Pur vivendo da vicino la realtà politica italiana in anni particolarmente delicati, Scotti comprende ben presto che la sua vera vocazione resta la comunicazione. Terminata l’esperienza parlamentare, decide quindi di tornare definitivamente al mondo dello spettacolo, una scelta che si rivelerà decisiva per il futuro della sua carriera.

L’approdo a Mediaset segna l’inizio di un percorso destinato a lasciare un segno profondo nella televisione italiana. Dagli anni Ottanta in poi, Jerry Scotti diventa uno dei volti di punta dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi, alternando programmi musicali, varietà e quiz che conquistano il pubblico stagione dopo stagione.

La sua carriera è costellata di format diventati veri e propri fenomeni televisivi. Da DeeJay Television a Passaparola, passando per Campionissimo, Chi vuol essere milionario?, Caduta Libera, The Wall e Lo Show dei Record, Gerry Scotti ha saputo interpretare l’evoluzione dell’intrattenimento italiano senza mai rinunciare al proprio stile: elegante, ironico, mai sopra le righe e sempre profondamente empatico. Una cifra che gli ha permesso di instaurare con il pubblico un rapporto di fiducia raro nel panorama televisivo.

Negli anni non sono mancati i momenti difficili. Dalla battaglia contro il Covid-19 nel 2020, che lo costrinse a un ricovero ospedaliero, fino alle sfide personali affrontate lontano dalle telecamere, Scotti è sempre tornato sul piccolo schermo con la stessa energia e con quella voglia di divertire che il pubblico continua ad apprezzare.

Il 2026 rappresenta l’ennesima dimostrazione della sua straordinaria longevità artistica. Il ritorno alla guida de La Ruota della Fortuna, uno dei quiz più iconici della televisione italiana, ha riportato il conduttore al centro della scena con risultati straordinari. La nuova edizione ha saputo rinnovare uno dei format più amati di sempre senza tradirne lo spirito originale, conquistando ascolti importanti e confermando ancora una volta la forza di un programma che, grazie alla conduzione di Gerry Scotti, ha saputo parlare sia al pubblico storico sia alle nuove generazioni.

Dietro il successo resta soprattutto l’uomo. Un professionista che non ha mai avuto bisogno di costruire un personaggio, scegliendo invece autenticità, semplicità e rispetto per il pubblico come valori imprescindibili del proprio lavoro. Forse è proprio questa la chiave di un legame che, da oltre quarant’anni, continua a rinnovarsi senza perdere intensità.

Oggi, nel giorno del suo settantesimo compleanno, Gerry Scotti non celebra soltanto una ricorrenza personale. Festeggia una carriera diventata patrimonio della televisione italiana, un percorso che lo ha portato dagli studi delle radio private agli scranni di Montecitorio, fino ai più importanti studi televisivi del Paese. E, a giudicare dall’entusiasmo con cui il pubblico continua a seguirlo, la ruota del suo successo sembra avere ancora molta strada da percorrere.

jacktoto