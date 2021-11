Solaio frana in un’abitazione in via Fenga a Catania, ferita una donna

Crolla solaio in via Fenga a Catania. I danni del maltempo colpiscono ancora?

Nella mattinata di oggi la notizia del crollo di un solaio in via Fenga a Catania è pervenuta al centralino dei Vigili del Fuoco di Catania per una richiesta di intervento.

Nel crollo del solaio è rimasta ferita una donna che immediatamente è stata soccorsa in ospedale. Non si sa al momento in che condizioni versi.

Non si sanno ancora le cause del cedimento strutturale del solaio. Potrebbe essere dovuto al maltempo e all’incessante versamento di acqua su tutto il territorio catanese?

Del resto sono stati registrati danni da questo provocati per milioni di euro. I danneggiamenti potrebbero anche essere stati provocati da altri problemi strutturali dell’edificio in questione.

Sul posto sono dunque intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno tempestivamente provveduto a sgomberare la struttura nel tentativo di mettere in sicurezza la zona.