Sicilia, San Valentino gelido: non si esclude neve anche a basse quote

Sicilia, un San Valentino gelido: non si esclude neve anche a bassa quota. Questo il quadro climatico che si prospetta nel weekend in arrivo nell’Isola che aspetta, con trepidazione, l’agognato ingresso in “zona gialla”.

I meteorologi parlano di “nevicate in arrivo fino a quote molto basse anche nell’Isola”. Secondo le previsioni del Centro meteo italiano, infatti, la festa degli innamorati porterà con se “Burian con freddo e gelo”. Non si esclude, quindi, nemmeno per la mite Sicilia raffiche di freddo e possibili nevicate a bassa quota. La neve è prevista soprattutto su Nebrodi e Peloritani ma dovrebbe arrivare anche sull’Etna.

G.G.