Sicilia Munnizza Free, premiate tre scuole per l’impegno nella raccolta dei RAEE

Con il contest “Disconnetti lo Spreco”, gli studenti hanno approfondito il tema dei rifiuti elettronici e promosso riuso, riparazione e sostenibilità

Tre realtà scolastiche siciliane sono state premiate nell’ambito della sesta edizione di Sicilia Munnizza Free, il progetto promosso da Legambiente Sicilia, per il loro impegno nella sensibilizzazione sulla corretta gestione dei RAEE, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Il riconoscimento è arrivato al termine del percorso educativo che ha coinvolto centinaia di studenti e si è concluso con il contest “Disconnetti lo Spreco”, un’iniziativa pensata per stimolare una maggiore consapevolezza sull’impatto ambientale dei dispositivi elettronici e sull’importanza di ridurre gli sprechi.

RAEE, una sfida ambientale ancora aperta

Computer, smartphone, televisori ed elettrodomestici fanno ormai parte della quotidianità, ma quando diventano inutilizzabili o vengono sostituiti possono trasformarsi in una fonte significativa di rifiuti. I RAEE rappresentano infatti una delle principali sfide ambientali legate ai consumi della società contemporanea.

I dati evidenziano quanto sia ancora necessario migliorare la raccolta e il riciclo di questa tipologia di materiali. Nell’Unione europea viene recuperato attraverso il riciclo soltanto circa il 40% dei RAEE, mentre in Italia il tasso di raccolta si colloca tra il 32,5% e il 35%.

La situazione è particolarmente critica in Sicilia: la raccolta raggiunge appena 4,5 chilogrammi per abitante, contro una media nazionale di 6,5 chilogrammi, con una diminuzione dell’8,3% rispetto all’anno precedente.

Un quadro che rende ancora più importante diffondere comportamenti corretti e promuovere una maggiore attenzione verso il ciclo di vita delle apparecchiature elettroniche.

Dalle terre rare al diritto alla riparazione: la formazione nelle scuole

Il progetto ha coinvolto gli istituti aderenti in un percorso articolato, che ha previsto momenti di formazione per gli insegnanti e laboratori didattici condotti dagli educatori di Legambiente.

Gli studenti hanno avuto modo di approfondire diversi aspetti legati al mondo dei rifiuti elettronici: dalle terre rare, fondamentali per la produzione di molti dispositivi, ai cosiddetti rifiuti invisibili, passando per l’obsolescenza programmata e il diritto alla riparazione.

L’obiettivo è stato quello di far comprendere che la gestione dei RAEE non riguarda soltanto la fase dello smaltimento, ma coinvolge l’intero ciclo di vita dei prodotti: dall’acquisto all’utilizzo, dalla manutenzione al riuso, fino al corretto conferimento quando non possono più essere utilizzati.

“Disconnetti lo Spreco”, due attività per promuovere il cambiamento

Il percorso educativo si è concluso con la partecipazione al contest “Disconnetti lo Spreco”, articolato in due attività concrete.

La prima ha previsto la raccolta di cellulari usati da destinare a progetti umanitari. La seconda ha invitato gli studenti a realizzare uno spot scolastico per sensibilizzare sul problema della sostituzione prematura dei dispositivi ancora funzionanti.

Attraverso i propri lavori, le scuole sono state chiamate a promuovere il valore della riparazione, del riutilizzo e della cura degli oggetti tecnologici, contrastando la cultura dell’usa e getta.

Educazione ambientale e giovani, un investimento per il futuro

La premiazione delle tre realtà scolastiche rappresenta il riconoscimento di un percorso che ha messo al centro il ruolo dell’educazione ambientale e la partecipazione attiva delle nuove generazioni.

Una corretta gestione dei RAEE consente infatti di ridurre i rischi per l’ambiente e la salute, limitare lo spreco di risorse e recuperare materiali preziosi, comprese le materie prime critiche. La raccolta differenziata, il trattamento adeguato e il riciclo sono passaggi fondamentali per favorire un modello di economia circolare.