La voce di una passione parte uno

All’interno del Sicilia Game Expo del 2026, situato presso il centro fieristico Sicilia Fiera in Corso Carlo Marx 19 a Misterbianco con una grandezza di circa 250.000 mq, ci sono tante opportunità per far sentire e conoscere la propria passione.

Stand con: carte collezionabili, fumetti, lavori fatti con le ultime tecnologie e podcast, ogni persona ha la possibilità di poter far espandere un pensiero. Adulti e bambini possono confrontarsi giocando alle console sia di vecchia che di nuova generazione, ritrovarsi a disegnare un personaggio su un tavolo o addirittura farsi fare dei tatuaggi veri da artisti che mettono alla prova le loro capacità e fanno conoscere il loro stile.

La passione per le carte e la nascita di una community – Orocards

Uno degli stand che sicuramente ci ha colpito è quello di Orocards con la sede principale situata ad Acireale.

Luca, proprietario dello stand, inizia tantissimi anni fa da giovane a essere un collezionista, coltivando un hobby con il tempo e decidendo da adulto ad aprirsi un’attività da quello stesso pensiero nato da piccolo. Da semplice negozio diventa Lega ufficiale Pokemon e One Piece con grandi risultati e la nascita della Community. Ovvero un insieme di persone legate da diverse passioni ed interessi che si ritrovano in un luogo dove possono sentirsi uniti e definire questo posto una casa.

Ed è proprio in negozi come questo che si cerca anche di proteggere i propri amati clienti e la community con vendite corrette e prezzi onesti, creando uno scudo dallo “scalperaggio”. Ovvero il termine associato ad oggi per i bagarini che cercano di acquistare in grandissime quantità edizioni o espansioni di carte collezionabili o altri articoli di vario genere per rivenderli a prezzi spropositati andando a discapito del cuore del collezionista che cerca di coltivare la propria passione.

Ad oggi, negozi di questo genere, crescono sempre di più e diffondono la propria voce per rendere questo piccolo mondo sempre più affascinante e piacevole nei confronti delle persone.

Le comodità che trovi in fiera

All’interno del Sicilia di Expo si potrà usufruire anche di una grandissima zona ristoro. Stand e bancarelle di vario genere con cibi per tutte le esigenze da semplice Street food fino a qualcosa di molto più elaborato, come ad esempio cibi e preparazioni che prendono spunto dalla cultura asiatica giapponese o coreana dove le persone avranno anche il piacere di godersi un momento di pausa dalle giornate frenetiche con sguardi, emozioni e shopping di vario tipo.

Quando l’arte incontra la tecnologia

GIRAVOCE BLAB è uno degli esempi di come la stampa 3D può dare la possibilità di essere il possibile futuro soprattutto ecologico per avere un oggetto partendo da polimeri di piante che vengono poi scomposte per creare una plastica più resistente della resina e biodegradabile anche a cura dell’ambiente.

Il proprietario, grazie a programmi di progettazione 3D, cerca di abbracciare: serie tv e film americani e giapponesi creando statue da collezione, diorami, lampade personalizzate di vario tipo. Mantenendo costi di produzione più bassi e la possibilità di personalizzazione per i disegnatori, anche per il mondo dello spettacolo, questa nuova tecnologia ha anche la possibilità di poter spaziare anche in altri ambiti.

Un esempio è la Medicina dove si ha la possibilità di creare anche repliche fisiche degli organi o delle ossa del paziente attraverso l’aiuto di una risonanza magnetica o anche immagini di vario tipo per garantire una cura migliore e limitando le complicanze. Progetti più elaborati come: protesi su misura e impianti ortopedici in titanio o polimeri biocompatibili progettati esattamente sull’anatomia della singola persona, riescono ad abbassare i costi di produzione rispetto ai mezzi tradizionali.

I medici così hanno la possibilità anche di spiegare chiaramente l’intervento ad un paziente e favorendo un consenso davvero informato grazie ad una copia visiva del progetto. Così che, partendo da un semplice oggetto che può essere usato a livello decorativo nelle nostre case, si può prendere spunto anche per fare molto di più….

Tutto questo e molto altro si può trovare in fiere di questo genere e le persone hanno l’opportunità di incontrarsi, conoscersi coltivando le proprie passioni con confronti su ciò che piace e non.