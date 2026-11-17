Con la conclusione del Sicilia Game Expo 2026 tutti gli stand hanno raccolto tutto per tornare a casa. Con la speranza di aver fatto buoni affari e tanta pubblicità, ogni persona sa di aver fatto il possibile di aver acceso il cuore degli appassionati sia che si parla di semplice videogioco sia che si parla di doppiaggio e animazione.

Uno degli ospiti più attesi che ci ha dato la possibilità e la gentilezza di un paio di domande sia a livello personale che lavorativo è Leonardo Graziano. Nato a Capua il 15 novembre del 1975, fino ai suoi esordi da giovane, Leonardo è conosciuto soprattutto per aver dato la sua voce a due personaggi famosi in tutto il mondo.

Dalla parte del Giappone abbiamo Naruto Uzumaki, ovvero il famoso shinobi nato dalla matita di Masashi Kishimoto. Ragazzo orfano con un demone di una volpe a nove code dentro di lui, cresce superando ostacoli e dolori della vita proteggendo le persone che ama diventando alla fine il capo del suo stesso villaggio. Rappresentando un pilastro storico dello shonen moderno Naruto è ciò che incarna un fenomeno culturale globale con oltre 250 miliardi di coppie vendute in tutto il mondo.

Mentre dall’altra parte abbiamo un personaggio conosciuto soprattutto per il suo modo di pensare ironico e la sua intelligenza ovvero Sheldon Cooper della famosissima sitcom americana The Big Bang Theory interpretato magistralmente dall’attore Jim Person. Con una grandissima conoscenza è padronanza del personaggio Leonardo Graziano è riuscito con abilità raddoppiare un personaggio molto difficile sia per la sua velocità di interpretazione e sia per le sue tonalità molto espressive.

Sheldon Cooper famoso fisico nell’università della caltech è riconosciuto come un genio con una grandissima mancanza di socializzazione con le persone attorno a lui cosa che infatti nel corso delle stagioni della serie tv si trasforma piano piano in essere umano vero e proprio capendo veramente i sentimenti delle persone.

Mentre secondo, ma non per importanza, abbiamo avuto anche il grande Pietro Ubaldi che, come doppiatore, ha dimostrato in decenni di esperienza come il talento e l’impegno riescano a rendere un’icona del doppiaggio italiano. Nato a Milano il 21 settembre nel 1955 oltre ai cartoni è soprattutto conosciuto per aver contribuito al doppiaggio nella saga cinematografica dei Pirati dei Caraibi con il personaggio di Hector Barbarossa. Senza dimenticare il personaggio dei cartoni come Doraemon il famoso gatto robot venuto dal futuro con la sua tasca piena di oggetti tecnologici.

E sul finire dell’evento con: gioia, sorrisi e tanti ringraziamenti con una gara cosplay dove chi dimostra di avere il costume migliore con l’interpretazione migliore riesce a vincere un buono Amazon sostanzioso, il Comics finisce forse anche con un piccolo rammarico perché chi voleva vedere di più non ha potuto e chi voleva dare di più aveva finito il tempo purtroppo.

Però con 138 postazioni numerate tra: stand commerciali, aree tematiche, punti ristoro e servizi di vario genere il Sicilia game Expo ha dimostrato di avere le capacità d’ingrandirsi sempre di più e ci auguriamo tutti che il prossimo anno riuscirà a farci divertire ed emozionare grazie anche alla partecipazione di attori e doppiatori di livello.