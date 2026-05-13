Serie B: sarà il Catanzaro l’avversaria del Palermo in semifinale playoff

Si è concluso ieri il primo turno dei playoff di Serie B in gara unica. Nelle due gare giocate Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino, giocate rispettivamente nel tardo pomeriggio e la sera, a passare il turno sono state le vespe campane e le aquile calabresi.

Nella prima sfida i gialloblu campani hanno avuto ragione di quelli emiliani con il minimo sforzo con gol decisivo di Zeroli all’86’ in rovesciata dopo un calcio d’angolo. I campani affronteranno quindi il Monza nella semifinale dei playoff sabato prossimo al Romeo Menti alle 20 il Monza.

Nell’altra sfida invece il Catanzaro ha strapazzato l’Avellino con un secco 3-0 guadagnandosi il passaggio del turno e la sfida in semifinale contro il Palermo. Dopo aver comandato il gioco per buona parte della frazione di gioco il vantaggio è arrivato a pochi minuti dal termine con Pontisso, che ha depositato in rete dopo un assist di Petriccione.

Nella ripresa i padroni di casa continuano a comandare il gioco e si vedono pure annullare un gol di Di Francesco per fuorigioco. A ciò ha fatto seguito un tiro di Missori per l’Avellino al quale ha fatto seguito una traversa di Pontisso. Ma negli ultimi minuti ecco i colpi che hanno chiuso la partita: prima all’83’ Cassandro insacca dopo un assist di Favasuli e poi in pieno recupero Iemmello trasforma un calcio di rigore. Sarà quindi il Catanzaro l’avversario del Palermo nella semifinale playoff d’andata, che si giocherà domenica alle ore 20 allo stadio Nicola Ceravolo.

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