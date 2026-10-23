Serie A, l’ottava giornata promette scintille: il programma delle partite

Dopo le fatiche di coppa, durante le quali il sorprendente Como ha sconfitto anche la corazzata Manchester United, ci si rituffa in campionato e l’ottava giornata di Serie A promette scintille.

Si comincia questa sera con Torino-Monza, sfida nella quale i brianzoli vogliono dare seguito al successo netto contro il Cagliari per la lotta salvezza, ma in cui si troveranno di fronte i granata che vogliono confermare quanto di buono fatto contro il Parma. Domani alle 15 ecco Cagliari-Bologna e Como-Sassuolo.

I sardi vogliono riscattarsi per continuare a stupire dopo il pesante tonfo di Monza, mentre gli emiliani vogliono riprendere quota dopo il prevedibile stop contro la corazzata Inter, anche per tenere a debita distanza la zona calda. I lariani invece carichi dopo il successo di coppa vogliono continuare a dettare legge contro una formazione che vuole riprendersi dopo la batosta di Frosinone.

Alle 18 di domani toccherà a Napoli-Roma, con i capitolini che cercano i tre punti per tenere il passo dei cugini biancocelesti e dell’Inter e con i partenopei che vogliono dare una svolta al campionato dopo il successo in coppa e l’imbarazzante sconfitta contro il pericolante Venezia. In serata si attenderà la risposta proprio della Lazio, la squadra del momento adesso davvero candidata al titolo dopo la vittoria contro la Juventus. All’Olimpico arriverà una squadra affamata di punti come il Parma, adesso penultimo in classifica.

Domenica all’ora di pranzo sarà l’Inter a ospitare a San Siro un’altra squadra pericolante, la Fiorentina, per la quale il successo contro il Venezia si è dimostrata una sorta di cattedrale nel deserto facendo rivedere i fantasmi della scorsa stagione. Alle 15 di domenica sarà la volta di Genoa-Venezia e di Atalanta-Frosinone.

A Marassi il nuovo Venezia di Davide Nicola dopo il clamoroso successo contro il Napoli vuole continuare a rimontare in classifica per lasciare l’ultimo posto, ma si troverà davanti una squadra che in questo momento ha solo un punto in più in classifica e che quindi cercherà di far valere il fattore campo. A Bergamo l’Atalanta vuole riscattarsi dopo la sconfitta di misura contro il Milan, ma dovrà farlo contro la vera sorpresa del campionato, il Frosinone, che vuole continuare a mantenersi nella parte medio alta della classifica per giungere il prima possibile alla prima salvezza in A della sua storia.

Alle 18 la Juventus fa a fare visita al Lecce, carico dopo il successo di Udine, in una sfida nella quale gli uomini di Luciano Spalletti cercheranno di dimenticare in fretta l’imbarazzante sconfitta contro la Lazio. A concludere il programma dell’ottava giornata sarà Udinese-Milan, con i rossoneri che cercano punti pesanti nella zona alta contro una squadra che non sta attraversando un buon momento.