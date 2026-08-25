Serie A, la prima giornata si chiude con le vittorie di Lazio e Roma

La prima giornata del campionato di Serie A si chiude con due vittorie, una di misura e una netta, rispettivamente nel segno di Frattesi e Malen. La Lazio espugna il Dall’Ara battendo 1-0 il Bologna, mentre la Roma travolge 4-0 la Fiorentina all’Olimpico grazie alla tripletta dell’attaccante olandese e al gol di Pisilli.

Bologna-Lazio 0-1: decide Frattesi

Al Dall’Ara la Lazio di Gennaro Gattuso conquista subito tre punti importanti contro il Bologna di Domenico Tedesco. La gara resta equilibrata e piuttosto bloccata nelle prime battute, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi.

La Lazio perde Marusic per infortunio poco dopo il quarto d’ora, con Floriani Mussolini che prende il suo posto. Al 30’ Boulaye Dia trova la rete del possibile vantaggio, ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco.

Il Bologna prova a farsi vedere con Odgaard, che al 38’ non riesce a concretizzare una girata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

Nella ripresa i padroni di casa partono con maggiore iniziativa e ancora Odgaard va vicino al gol, ma Mandas si supera respingendo il colpo di testa del danese.

Al 59’ arriva l’episodio decisivo. Gattuso aveva mandato in campo Davide Frattesi al posto dell’infortunato Dele-Bashiru e proprio il centrocampista diventa subito protagonista. Frattesi scambia con Dia, che lo serve con un elegante colpo di tacco: l’ex Inter entra in area e con il destro batte Skorupski per l’1-0.

Tedesco prova a cambiare volto alla squadra inserendo Rowe, Bernardeschi e Dovbyk, ma il Bologna non riesce a trovare il gol del pareggio. La Lazio resiste fino al triplice fischio e porta a casa una vittoria esterna preziosa.

Roma-Fiorentina 4-0: Malen cala il tris

All’Olimpico la Roma di Gian Piero Gasperini debutta con un largo successo sulla Fiorentina di Stefano Grosso. I giallorossi impongono subito ritmo e intensità, con Dybala particolarmente attivo nella costruzione della manovra offensiva.

La prima occasione arriva con il nuovo acquisto Mora, che prova a sorprendere De Gea con un destro a giro, ma il portiere viola risponde presente.

Al 27’ la Roma passa in vantaggio. Dybala accelera e serve Malen in area: l’olandese supera Dodo con un tocco di tacco e poi batte De Gea, firmando l’1-0.

La Fiorentina non riesce a reagire con continuità e va all’intervallo sotto di una rete.

Nella ripresa la Roma continua a spingere e al 52’ arriva il raddoppio. Ancora una volta è Dybala a inventare per Malen, che punta Ranieri e conclude con un potente sinistro che vale il 2-0.

Passano pochi minuti e la coppia giallorossa si ripete. Al 60’ Dybala serve il suo terzo assist della serata e Malen completa la tripletta, portando la Roma sul 3-0.

La Fiorentina prova a reagire con gli ingressi dalla panchina, ma la partita è ormai saldamente nelle mani dei padroni di casa. Nel finale c’è gloria anche per Pisilli: all’86’ il centrocampista, entrato dalla panchina, firma il definitivo 4-0.

La Roma inaugura così il campionato con una prestazione convincente, mentre Malen si prende la scena con tre gol e Dybala chiude la serata con tre assist.

Con i due posticipi del Dall’Ara e dell’Olimpico si completa dunque la prima giornata di Serie A: la Lazio parte con una vittoria esterna, mentre la Roma lancia subito un segnale importante con un poker davanti al proprio pubblico.

slot gacor

slot gacor