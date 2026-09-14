Serie A, la quarta giornata regala sorprese: crolla la Juventus, la Lazio resta in vetta

La quarta giornata di Serie A 2026/27 ha confermato un campionato ancora tutto da decifrare. Tra rimonte, risultati a sorpresa e partite decise nei minuti finali, il weekend ha ridisegnato la parte alta della classifica, con tre gare ancora da disputare nella serata di lunedì 14 settembre.

A prendersi la scena è soprattutto il Sassuolo, capace di superare la Juventus per 3-2 al termine di una partita spettacolare e dai continui ribaltamenti. Il risultato più importante della domenica si aggiunge alla rimonta del Milan sulla Lazio e alla prima vittoria stagionale della Fiorentina, trascinata da un super Franco Mastantuono.

Fiorentina, la notte di Mastantuono: Venezia ko 4-2

La quarta giornata si è aperta venerdì sera con il successo della Fiorentina sul campo del Venezia. I lagunari sono passati in vantaggio al 22′ con Akor Adams, ma la risposta viola è stata immediata.

Il protagonista assoluto è stato Franco Mastantuono, autore di una tripletta. Il giovane argentino ha prima pareggiato al 29′, quindi ha completato la rimonta appena un minuto più tardi. Nella ripresa Mateo Pellegrino ha firmato il 3-1, prima del terzo centro personale di Mastantuono all’84’. Il Venezia ha accorciato con Hainaut, ma il risultato non è più cambiato.

Per la Fiorentina sono arrivati così i primi tre punti del campionato, mentre il Venezia è rimasto fermo a quota zero.

Genoa-Frosinone, un punto per parte

Il sabato si è aperto con l’1-1 tra Genoa e Frosinone. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Kvernadze, prima del pareggio rossoblù firmato da Vazquez.

Un risultato che non consente al Genoa di trovare ancora la prima vittoria del campionato e che permette al Frosinone di muovere nuovamente la propria classifica.

Lazio-Milan, due gol per parte

All’Olimpico è andata in scena una delle partite più spettacolari del turno. La Lazio ha dominato il primo tempo, trovando il vantaggio al 10′ con Matteo Cancellieri e il raddoppio al 39′ con Tijjani Noslin.

Il Milan, però, ha completamente cambiato volto nella ripresa. L’ingresso di Diego Moreira si è rivelato decisivo: il giocatore rossonero ha trovato due volte la rete nel giro di appena due minuti, al 65′ e al 67′, riportando la squadra di Amorim sul 2-2.

La Lazio ha comunque mantenuto l’imbattibilità e, con 10 punti, è rimasta al comando della classifica.

Cagliari, colpo ad Atlanta: Atalanta battuta 2-1

Sorpresa anche a Bergamo, dove il Cagliari ha superato l’Atalanta per 2-1.

I sardi hanno sbloccato il risultato con Paul Mendy al 19′. L’Atalanta ha risposto con Gianluca Scamacca al 41′, ma nella ripresa Daniel Maldini ha trasformato il rigore che ha consegnato ai rossoblù tre punti pesantissimi.

Il Cagliari sale così a quota 9 punti e si conferma tra le squadre più interessanti di questo avvio di campionato.

Lecce-Monza, cinque gol e tre punti ai salentini

La domenica si è aperta con il successo del Lecce sul Monza per 3-2, al termine di una gara ricca di gol e capovolgimenti.

I salentini hanno costruito subito il proprio vantaggio, portandosi sul 3-1, prima della reazione del Monza. La rete di Zeballos all’89’ ha riaperto la partita, ma il Lecce ha resistito fino al fischio finale conquistando tre punti preziosi.

Napoli, Lobotka rilancia gli azzurri

Al Maradona il Napoli ha battuto il Bologna 1-0, interrompendo una serie negativa che aveva visto gli azzurri perdere le precedenti due partite.

A decidere l’incontro è stato Stanislav Lobotka, autore del gol al 66′. Il Napoli sale così a 6 punti e prova a rilanciare il proprio campionato dopo un avvio al di sotto delle aspettative.

Sassuolo-Juventus, finale folle: vince Adzic al 94′

La partita più incredibile del weekend è arrivata al Mapei Stadium.

Il Sassuolo ha battuto la Juventus 3-2 al termine di una gara che sembrava ormai destinata al pareggio. I neroverdi sono passati avanti al 65′ con Sebastiano Esposito, ma la Juventus ha trovato il pareggio al 82′ grazie a Edon Zhegrova.

All’89’ Kieron Bowie ha riportato avanti il Sassuolo. Ancora Zhegrova, al 91′, sembrava aver salvato i bianconeri firmando il 2-2 e la propria doppietta personale.

Quando il pareggio sembrava ormai scritto, però, è arrivata la beffa: Vasilije Adzic ha segnato al 94′, regalando al Sassuolo una vittoria pesantissima.

La Juventus resta così a 7 punti, mentre il Sassuolo la raggiunge in classifica.

La classifica dopo la domenica

In attesa delle tre partite di lunedì, la Lazio è prima con 10 punti, davanti a Roma e Inter, entrambe a quota 9 ma con una partita in meno. A 9 punti c’è anche il Cagliari. Il Milan segue a 8, mentre Como, Frosinone, Juventus e Sassuolo sono a 7.

La parte bassa della classifica vede invece Parma, Bologna, Monza e Genoa ancora in difficoltà, mentre il Venezia è ultimo a zero punti.

Malen resta il capocannoniere

In testa alla classifica marcatori resta Donyell Malen della Roma, autore di 5 reti nelle prime tre presenze. Alle sue spalle c’è Antonio Raimondo del Frosinone con 4 gol. A quota 3 ci sono Davide Frattesi della Lazio e Franco Mastantuono della Fiorentina, quest’ultimo salito proprio grazie alla tripletta realizzata contro il Venezia.

Oggi si completa il turno

La quarta giornata non è ancora completamente chiusa. Lunedì 14 settembre sono infatti in programma Como-Parma e Torino-Roma alle 18.30, mentre alle 20.45 toccherà a Inter-Udinese.

Tre partite che potrebbero modificare ulteriormente la parte alta della classifica e completare il quadro di un quarto turno che ha già regalato gol, sorprese e un finale da brividi a Sassuolo.

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