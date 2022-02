Se ti trasferisci a Montalbano Elicona ti diamo 5 mila euro

Il sindaco di Montalbano Elicona, Filippo Taranto mette a disposizione 5 mila euro a chi decide di trasferire la propria residenza nel suo comune.

Una strategia per arginare lo spopolamento della cittadina, uno dei borghi più belli d’Italia, con circa 3000 anime

Si tratta di un finanziamento straordinario da parte del ministero dell’Interno per le aree interne marginali.

Nel contempo si sta lavorando ad altre iniziative rivolte agli imprenditori di ogni settore, mettendo a disposizione strutture in disuso per imprese che trasferiscano la sede legale a Montalbano Elicona.

A questo si aggiungono anche fondi a disposizione fino a 10 mila euro per ogni attività di ampliamento produttivo nei settori commerciali, artigianali e agricoli o agli imprenditori che apriranno nuove attività.

Borgo più bello d’Italia nel 2015, ha ricevuto un grande apprezzamento da parte dei turisti che negli ultimi anni hanno visitato il territorio.

Ma non basta per rilanciare l’economia di Montalbano Elicona.

Ecco perchè il primo cittadino intende avviare altre 2 iniziative rivolte a imprenditori e artigiani con la finalità di ripopolare il comune.

Ristrutturare edifici comunali in disuso a spese dell’amministrazione per poi assegnarle agli imprenditori (che ne hanno fatto specifica richiesta con progetto d’investimento) in comodato d’uso gratuito per almeno 5 anni.