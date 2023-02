È tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. Dopo gli straordinari risultati raggiungi nella prima serata, Amadeus proverà a mantenere alto il livello con la qualità della musica in gara e con ospiti di grande livello.

Questa mattina in conferenza stampa il direttore artistico del Festival ha commentato gli ottimi ascolti della serata di ieri, sottolineando però quanto ancora sia necessario lavorare: “Sono felice per un lavoro iniziato tanti mesi fa con risultati incredibili che non mi sarei mai aspettato. Questo è il picco più grande della mia carriera televisiva ma non mi esalto.”

“Blanco sa di aver sbagliato e si scusa”

Immancabili le domande su Blanco, ospite della serata di ieri e protagonista di un episodio che ha sollevato critiche e malumori. Il cantante, quasi 20enne, durante l’esibizione per la promozione del suo nuovo brano “L’isola delle rose” si è lasciato andare a un comportamento sopra le righe distruggendo gli addobbi floreali presenti sul palco a causa di un problema tecnico che non gli ha permesso di portare a termine l’esibizione.

“Durante le prove la quantità di rose era parecchia ed era previsto che lui potesse dare un calcio alle rose o che avrebbe fatto qualcosa di particolare. Io da dietro le quinte non ho percepito il suo problema tecnico e che quel finale non era più quello previsto. Lui stamattina mi ha chiamato dispiaciutissimo, chiede scusa a tutti. Ha sbagliato e lui per primo lo sa. Non voleva mancare di rispetto a nessuno, non lo voglio scusare ma ha chiesto di essere perdonato. Non voglio buttargli la croce addosso e accetto le scuse.”

Questa sera i Black Eyed Peas

La serata di stasera prevedrà la presenza, dopo quella di Chiara Ferragni, della giornalista Francesca Fagnani al fianco di Amadeus e Morandi. Seconda serata dedicata alle esibizioni dei restanti 14 cantanti in gara tra cui i ritorni degli Articolo 31, di Paola & Chiara e Giorgia. Saranno presenti anche ospiti dal calibro di Massimo Ranieri e Albano che canteranno insieme a Morandi e la band internazionale dei Black Eyed Peas che farà ballare l’Ariston con i loro più grandi successi.