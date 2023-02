Amadeus stupisce ancora. Ieri sera è iniziato il tanto atteso Festival di Sanremo che non ha certamente deluso le aspettative e i risultati di questa mattina ne sono la conferma. La prima della 73° edizione ha tenuto incollati allo schermo ben 10 milioni 757 spettatori con il 62,4% di share. Un record per Amadeus, a fronte delle sue tre precedenti edizioni, che è riuscito a replicare gli straordinari risultati ottenuti lo scorso anno. Nello specifico la prima parte è stata seguita da 14.072.000 spettatori con il 56,7% di share, mentre la seconda ha raggiunto i 7.378.000 con il 64,1%.

Risultati incredibili per una puntata che resterà nella storia per la presenza all’Ariston, per la prima volta in assoluto, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il discorso di Roberto Benigni sulla Costituzione Italiana. Ma c’era anche grande attesa per il debutto in tv di Chiara Ferragni al fianco di Amadeus e Morandi nel ruolo di co-conduttrice e per le esibizioni dei 14 artisti in programma.

Amadeus da record

Un picco di share così alto non si vedeva addirittura da 28 anni, dal lontano 1995 quando raggiunse il 65,2% con Pippo Baudo al timone. Le tre edizioni di marchio Amadeus invece sono sempre state un crescendo. Nel 2020 il suo primo Festival raggiunse i 10 milioni 58 mila spettatori con il 52,2% di share. Risultati superati sorprendentemente l’anno successivo: 8 milioni 363 mila spettatori pari al 46,6% di share nonostante le grandi difficoltà legate al Covid. Poi il boom della passata stagione, 54,7% di share e 10 milioni 911 mila spettatori. Eppure Amadeus sorprende ancora e riesce nel bis.