Canoa, il giovane talento del CUS Catania Salvatore Spampinato premiato dall’USSI

A soli 17 anni è già tra i protagonisti della paracanoa italiana. Salvatore “Turi” Spampinato, atleta ipovedente del CUS Catania, ha ricevuto il Premio USSI Estate 2026, riconoscimento assegnato ai protagonisti dello sport siciliano che si sono distinti nel corso della stagione agonistica. La cerimonia dell’undicesima edizione si è svolta al Teatro comunale Garibaldi di Avola, alla presenza di atleti, tecnici e rappresentanti del mondo dell’informazione sportiva.

L’Unione Stampa Sportiva Italiana ha presentato il giovane canoista sottolineando il valore dei suoi risultati e la capacità di trasformare determinazione, passione e spirito di squadra in successi sportivi. Tra questi spicca il titolo di Campione italiano di canoa maratona nella categoria B2 Junior, conquistato sui 12 chilometri nel K2 insieme al compagno Lorenzo Di Grazia.

Classe 2009, iscritto al quarto anno del Liceo scientifico statale Galileo Galilei di Catania, Spampinato ha iniziato a praticare la canoa a livello agonistico nel novembre 2023, entrando a far parte del CUS Catania. Da allora ha costruito un palmarès di rilievo, conquistando quattro titoli italiani nel 2025, al suo primo anno di gare, e altri otto titoli nazionali nella stagione 2026.

Un percorso che ha attirato l’attenzione dei giornalisti sportivi dell’Associazione Siciliana della Stampa, che hanno segnalato il suo nome per il premio, successivamente approvato con largo consenso dal presidente dell’USSI Sicilia, Gaetano Rizzo. Un riconoscimento che valorizza non soltanto i risultati ottenuti in gara, ma anche l’impegno quotidiano e la serietà con cui il giovane atleta affronta il proprio percorso sportivo.

Il Premio USSI Estate celebra ogni anno i protagonisti dello sport siciliano attraverso il racconto delle imprese agonistiche e del lavoro che le rende possibili. Medaglie e podi diventano così storie di sacrifici, preparazione, determinazione e crescita personale, portate all’attenzione del pubblico attraverso il lavoro dei giornalisti e dei diversi mezzi di informazione.

Sul palco del Teatro Garibaldi, Turi ha accolto il riconoscimento con la spontaneità di chi sembra quasi ridimensionare il valore dei traguardi raggiunti, senza perdere di vista gli obiettivi futuri. Nel ringraziare per il premio, il giovane canoista ha espresso il desiderio di «continuare ad allenarsi con costanza e di portare a casa ancora altri titoli».

Accanto a lui, visibilmente emozionato, il tecnico del CUS Catania Mario Pandolfo, che lo segue insieme a Maurizio Cristaldi. «Vedere Turi premiato insieme ad altri validissimi campioni mi rende orgoglioso perché, come ho detto anche in altre circostanze, ci sta abituando a vivere e a condividere bellissime emozioni», ha dichiarato Pandolfo.

A consegnare il Premio USSI Estate 2026 sono stati Nino Randazzo, consigliere nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, Nadia La Malfa, presidente della sezione di Palermo dell’USSI, Giacomo Cagnes, componente del Collegio nazionale dei revisori dei conti dell’associazione, e Fabio Cancemi, assessore allo Sport del Comune di Avola, in rappresentanza dell’amministrazione locale che ha ospitato la manifestazione.