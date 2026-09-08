Salotto Pink chiude la prima stagione al Samoa Club

Per una sera il salotto ha lasciato le pareti dello studio per andare incontro al suo pubblico. È successo al Samoa Club, nella zona Arenella di Siracusa, dove “Salotto Pink” ha scelto di chiudere la sua prima stagione con una puntata speciale interamente live.

Un finale diverso dal solito per il podcast ideato e condotto da Maria Rosa Roccaro, che per l’ottavo e ultimo appuntamento ha portato il suo format direttamente tra le persone, trasformando clienti, staff e presenti in protagonisti di una serata fatta di interviste, racconti, curiosità e tante risate.

Il salotto, questa volta, non aveva bisogno di uno studio. Bastavano le persone, le loro storie e la voglia di mettersi in gioco.

La serata, realizzata in occasione della chiusura della stagione estiva del Samoa Club, ha avuto così il sapore di un incontro vero e spontaneo, senza quella distanza che spesso separa chi sta davanti a una telecamera da chi guarda dall’altra parte dello schermo.

E proprio mentre la prima stagione arrivava al suo epilogo, Maria Rosa ha lasciato anche un piccolo spoiler su quello che accadrà dopo l’estate.

Il prossimo anno “Salotto Pink” tornerà infatti al Samoa Club con nuovi appuntamenti e un progetto ancora più ampio, pensato per portare il podcast direttamente nei locali e nelle attività del territorio. Non soltanto per raccontare chi li gestisce, ma soprattutto per dare voce alle persone che quei luoghi li vivono ogni giorno e che, spesso, ne rappresentano la parte più autentica.

Un nuovo percorso che non aspetterà però la prossima estate per cominciare. Già durante la stagione autunnale altri locali entreranno nel mondo di “Salotto Pink”, inaugurando una nuova dimensione del format.

Si chiude così una prima stagione che ha attraversato storie, professioni e mondi differenti. Nel salotto di Maria Rosa Roccaro sono arrivati Giulia Nastasi, conosciuta come FarmaGiulia, la dottoressa Dora Intagliata, medico estetico, la sindaca di Avola Rossana Cannata, il violinista Maxim, Massimiliano Di Stefano, e l’imprenditore Francesco Midolo, Direttore del Consorzio Mandorla di Avola.

Tra gli appuntamenti più particolari anche “Salotto Pink… in vetrina”, realizzato nella boutique imPlease, dove protagoniste sono state le clienti del negozio, le imPleasine, insieme alla consulente d’immagine Sylvia Dimittria.

Otto appuntamenti diversi, ma un unico filo conduttore, quello di un format nato per mettere in comunicazione persone, esperienze e realtà differenti, lasciando sempre spazio al dialogo e alla spontaneità.

A firmare la regia di questa prima stagione è stato Nino Calvo, al fianco di Maria Rosa in questo primo viaggio.

Per Mary Pink il viaggio non si ferma certo qui.

La sua attività di conduttrice continua negli eventi di piazza e in radio, Luna One, dove tornerà con il suo “Pink Mood”. Anche la nuova stagione radiofonica si preannuncia decisamente scoppiettante e ricca di novità.

Il salotto Pink si prende una piccola pausa, ma il rosa resta acceso. E conoscendo Maria Rosa, c’è da scommettere che il prossimo capitolo sarà ancora più Pink!

toto togel

slot gacor

jacktoto

link slot

situs slot