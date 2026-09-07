Premio Vittorini, a Siracusa prende il via la venticinquesima edizione

Siracusa torna a celebrare Elio Vittorini e lo fa nel segno della letteratura, dell’editoria e della memoria. È tutto pronto per la venticinquesima edizione del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e per la settima edizione del Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi, appuntamenti che anche quest’anno porteranno nel cuore di Ortigia autori, libri e protagonisti del mondo culturale.

La Settimana Vittoriniana prende il via oggi, lunedì 7 settembre, e accompagnerà la città fino alla cerimonia conclusiva di sabato 12 settembre, in un percorso che attraverserà soprattutto Ortigia, mettendo al centro libri, autori, editori e la figura di uno dei più importanti scrittori siciliani del Novecento. Un’edizione particolarmente significativa perché coincide con il sessantesimo anniversario della morte di Elio Vittorini.

Il primo appuntamento è in programma oggi alle 18.30 nel Salotto Letterario di LiBer, in via Amalfitania 44, nel cuore di Ortigia. Ad aprire la venticinquesima edizione sarà la presentazione in anteprima del saggio di Enzo Papa, “Vittorini, Guttuso e Conversazione Illustrata”, con l’autore che dialogherà con Teresa Celesti.

La manifestazione è promossa dall’Associazione Culturale Vittorini-Quasimodo insieme all’Assessorato alla Cultura della Città di Siracusa, con la collaborazione della Fondazione INDA e il patrocinio non oneroso dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Il Premio può inoltre contare sulla partnership del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, dell’associazione Amici dell’INDA, della Società Dante Alighieri, di Liber-Salotto letterario in Ortigia, dell’Urban Center e dell’Unione Siciliana Collezionisti.

Proprio l’Unione Siciliana Collezionisti ha organizzato, nell’ambito della Settimana Vittoriniana, una mostra filatelica dedicata agli autori siciliani del Novecento. L’iniziativa avrà anche un momento speciale venerdì 11 settembre, con lo speciale annullo filatelico “Omaggio a Elio Vittorini”.

Al centro della serata conclusiva, sabato 12 settembre alle 20, all’Antico Mercato di Ortigia, sarà invece il Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini, che quest’anno vede in gara tre finaliste, selezionate in ordine alfabetico: Erica Donzella con “Non offendere” (Kalòs), Rosa Matteucci con “Cartagloria” (Adelphi) e Nadeesha Uyangoda con “Acqua sporca” (Einaudi).

Accanto al riconoscimento principale sarà assegnato anche il Premio Opera Prima ad Anna Mallamo per “Col buio me la vedo io”, pubblicato da Einaudi.

La serata porterà inoltre a Siracusa il Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi, giunto alla settima edizione e dedicato a una delle figure che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del Premio Vittorini. Il riconoscimento sarà assegnato alla casa editrice Rubbettino.

Una settimana che rinnova così il legame tra Siracusa ed Elio Vittorini, attraverso la letteratura contemporanea ma anche attraverso la memoria, la storia culturale e quella particolare idea di Sicilia che ancora oggi attraversa le pagine dello scrittore.Così l’apertura resta quella che ti piaceva, ma il pezzo è perfettamente aggiornato alla data di oggi.

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