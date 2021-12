Saldi invernali, al via il 2 gennaio in Sicilia. Amanti dello shopping a raccolta!

Tempo di saldi! È questo il periodo più bello dell’anno in cui dimentichiamo il freddo, il vento e la pioggia e ci buttiamo a capofitto sugli acquisti e sulle compere di articoli bramatissimi ma troppo costosi senza sconti.

Amanti dello shopping a raccolta, al via scatenate l’inferno! E il via avrà inizio proprio il 2 gennaio 2022 con i saldi invernali in Sicilia. Si potrà comprare con i saldi fino al 15 marzo.

A definirne la data l’Assessorato Regionale alle Attività produttive accogliendo la richiesta delle associazioni di categoria di anticipare la data del saldi invernali anche in Sicilia come nel resto d’Italia.

La voglia di anticipare la data è dovuta al fatto che l’anno scorso, causa limitazioni e divieti per imprese e cittadini imposti dalla pandemia, erano iniziati il 7 gennaio.

«Il decreto uscirà a giorni. – assicura l’assessore Turano – Ho voluto accogliere le richieste delle associazioni dei commercianti, che conoscono a fondo il mercato in questo particolare momento, e anticipare la data».

«Giusto anticipare la data al 2 gennaio – asserisce il presidente di Confimprese Sicilia, Giovanni Felice – per non dare ulteriori vantaggi al commercio online. È comunque difficile fare previsioni di vendita, perché il Covid sembra avere cambiato le abitudini dei consumatori».

L’ultimo periodo di sconti, che ci sembra così lontano, è stato in realtà solo qualche mese fa, questa estate, e si è protratto per fino a settembre inoltrato. E seppur siano soli pochi mesi, la voglia di acquistare capi nuovi non fa che alimentarsi.

Perciò tenetevi pronti ai posti di partenza e buono shopping a tutti!