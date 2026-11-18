Il cantante napoletano annuncia la collaborazione con la star canadese nel suo primo album natalizio, Sal Da Claus – The Christmas Album, in uscita il 27 novembre. Nel progetto anche il Piccolo Coro dell’Antoniano.

Il Natale di Sal Da Vinci avrà una sfumatura internazionale. Tra le sorprese del suo nuovo progetto discografico, Sal Da Claus – The Christmas Album, in uscita venerdì 27 novembre, c’è infatti un duetto con Michael Bublé, una delle voci più riconoscibili della musica pop internazionale e interprete di alcuni dei brani natalizi più amati dal pubblico.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali social del cantante napoletano, che ha condiviso un video nel quale racconta la collaborazione con l’artista canadese.

Sal Da Claus, il primo album di Natale di Sal Da Vinci

Sal Da Claus – The Christmas Album rappresenta il primo album interamente dedicato alle canzoni natalizie nella discografia di Sal Da Vinci. Il progetto arriverà nei negozi e sulle piattaforme digitali il 27 novembre e punta a unire atmosfere e sonorità legate alla tradizione delle feste con collaborazioni di respiro internazionale.

Anche Michael Bublé ha commentato con entusiasmo l’esperienza condivisa con il collega italiano. «Voglio dirti grazie mille, mi è piaciuto duettare con te», ha raccontato il cantante canadese, aggiungendo di essere soddisfatto del lavoro realizzato e augurando all’album un grande successo.

Un incontro tra due interpreti provenienti da percorsi musicali differenti, accomunati in questa occasione dal repertorio natalizio. Per Bublé, del resto, le canzoni delle feste sono ormai una componente importante della sua identità artistica, grazie anche al successo internazionale dei suoi album dedicati al Natale.

Nel disco anche il Piccolo Coro dell’Antoniano

Tra le collaborazioni annunciate figura anche il Piccolo Coro dell’Antoniano, presenza che aggiunge al progetto una componente corale e legata alla tradizione musicale italiana. Sal Da Vinci ha descritto l’esperienza come una grande gioia, sottolineando il valore delle voci dei piccoli interpreti.

La tracklist del disco si arricchirà inoltre di altri ospiti, italiani e internazionali, che saranno svelati nei prossimi giorni, il che stimola la fantasia dei fans di entrambi i cantanti.

Dalla scena italiana a una collaborazione internazionale

L’annuncio arriva in una fase particolarmente intensa per la carriera di Sal Da Vinci. Dopo il successo ottenuto con Per Sempre Sì, il cantante si prepara a una nuova uscita discografica che amplia il suo percorso artistico e lo mette in dialogo con una star della musica mondiale.

Michael Bublé, vincitore di cinque Grammy nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album, ha costruito negli anni una carriera internazionale con brani come Home, Haven’t Met You Yet e It’s a Beautiful Day. La sua voce è diventata inoltre uno dei riferimenti più riconoscibili della musica natalizia contemporanea.

Il 27 novembre sarà possibile ascoltare il risultato di questo incontro in Sal Da Claus – The Christmas Album. Per Sal Da Vinci, una nuova tappa discografica che porta il clima delle feste al centro di una collaborazione destinata a incuriosire il pubblico italiano e internazionale.