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Una notte accesa dalla musica: Augusta si lascia conquistare da Sal Da Vinci

di Denise Bentivegna

28 Agosto 2026

Piazza piena, voci che si intrecciano, applausi e musica fino a tarda sera. Augusta ha vissuto ieri una notte dal sapore speciale, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere Sal Da Vinci e il suo spettacolo. Un fiume di persone ha raggiunto il cuore della città, regalando alla serata un’atmosfera festosa e partecipata, con il pubblico pronto a seguire ogni momento del concerto.

ha trovato davanti a sé una platea calorosa, capace di accompagnarlo con il canto e con applausi che hanno scandito una serata fatta di musica, emozioni e quella spontanea complicità che nasce quando un artista riesce a creare un legame immediato con il proprio pubblico.

L’appuntamento ha richiamato cittadini, famiglie e numerosi visitatori, contribuendo a rendere Augusta particolarmente animata. Una presenza che non si è fermata alla piazza, ma ha coinvolto anche le attività del territorio, con ristoranti, bar e strutture ricettive affollati durante la serata.

A raccontare la soddisfazione per una partecipazione così importante è stato il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, che ha evidenziato il valore degli appuntamenti culturali e musicali come occasione per rendere la città sempre più viva, attrattiva e capace di accogliere.

Accanto allo spettacolo, anche una macchina organizzativa impegnata a garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento a Sal Da Vinci e a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: personale tecnico, forze dell’ordine, Polizia locale, associazioni, dipartimento regionale di Protezione civile, disaster manager del Comune e consulente per gli spettacoli.

A restare, però, è soprattutto la fotografia di una città che per una sera ha cambiato ritmo. Le strade animate, il pubblico raccolto davanti al palco, la musica che ha attraversato la piazza e una comunità pronta a vivere insieme un appuntamento capace di andare oltre il semplice concerto.

Augusta ha così salutato una notte di festa, lasciandosi alle spalle una piazza piena di musica e portandosi dietro il ricordo di quelle serate in cui uno spettacolo diventa, per qualche ora, parte della storia.

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Denise Bentivegna