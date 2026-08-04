Augusta d’Estate 2026, oltre ottanta appuntamenti per un’estate tra musica, spettacolo e tradizione

Una città pronta a vivere la propria estate attraverso la musica, il teatro, la comicità e le tante espressioni della cultura locale. Augusta d’Estate 2026 presenta un cartellone ricco di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori per oltre un mese e mezzo, con più di ottanta eventi dedicati a pubblici diversi e con grandi protagonisti della scena musicale italiana.

Ad aprire ufficialmente la rassegna è stato l’evento “Voglio tornare negli Anni 90”, accolto con grande partecipazione dal pubblico augustano. «Abbiamo aperto l’estate augustana col botto – ha dichiarato il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare – un evento che ha confermato ancora una volta il gradimento della città verso la rassegna “Augusta d’eState 2026”».

Un programma che punta a valorizzare non soltanto i grandi nomi dello spettacolo nazionale, ma anche le realtà artistiche del territorio, con spazio agli artisti e ai musicisti augustani, al folclore, alle sagre, allo Shortini Film Festival e agli appuntamenti dedicati alla memoria del grande tenore augustano Marcello Giordani.

Il cuore degli eventi sarà rappresentato da Piazza Castello e da Brucoli, luoghi simbolo dell’estate cittadina che ospiteranno alcuni degli appuntamenti più attesi. Sul palco di Piazza Castello arriveranno tre grandi protagonisti della musica italiana.

L’8 agosto sarà la volta di LDA e Aka 7even con il “Primo e Ultimo Ballo Summer Tour 2026”, un appuntamento pensato per il pubblico più giovane e per gli amanti delle nuove sonorità pop. Il 25 agosto spazio alla grande voce di Marcella Bella con il “Diamante Tour 2026”, un viaggio attraverso una carriera ricca di successi e brani entrati nella storia della musica italiana.

Il momento più atteso sarà il 27 agosto con Sal Da Vinci Live, un evento che il primo cittadino definisce tra i più importanti dell’estate siciliana. L’artista partenopeo, amatissimo dal pubblico, sarà protagonista di una delle rare date gratuite del suo tour nell’Isola, rendendo Augusta una delle tappe più prestigiose del calendario estivo.

«Su Sal Da Vinci vale la pena spendere qualche parola in più – ha sottolineato il sindaco Di Mare – perché rappresenta un vero privilegio per la nostra città. Da qui alla fine di agosto l’unica data gratuita del suo tour in Sicilia sarà proprio quella di Augusta».

Grande spazio anche alla comicità con la terza edizione di “Risate a Brucoli”, appuntamento dedicato al teatro comico e all’intrattenimento. Sul palco di Piazza Castello Aragonese arriveranno il 5 agosto Manfredi Di Liberto con “Uno, Manfredi e Centomila”, il 16 agosto Dado Show, il 17 agosto Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia con “30 anni insieme… ma non finisce qua” e il 28 agosto Antonio Mezzancella con “Mamma ho perso Sanremo Estate”.

Un’estate pensata per coinvolgere generazioni diverse, unendo grandi concerti, spettacoli, tradizioni popolari e iniziative culturali. Un cartellone che conferma la volontà di Augusta di rafforzare il proprio ruolo di riferimento culturale lungo la costa siciliana, offrendo momenti di condivisione e valorizzazione del territorio.

«Un programma ricco, pensato per famiglie, giovani e per chi ama la buona musica e il buon teatro – conclude il sindaco – che conferma la vocazione di Augusta come punto di riferimento culturale della costa».

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