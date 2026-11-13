Roger Taylor lascia i Duran Duran per via dell’acufene

A 66 anni, il musicista britannico dice addio alla band e all’attività alla batteria per tutelare la propria salute. «Devo ascoltare il mio corpo e i miei medici». Il gruppo: «Sarà sempre parte della nostra famiglia».

Si chiude un capitolo importante nella storia dei Duran Duran. Roger Taylor, batterista della formazione britannica e tra i protagonisti del suo successo internazionale, ha annunciato il ritiro dalla band e dall’attività alla batteria. La decisione è legata al peggioramento dell’acufene, un disturbo dell’udito che gli è stato diagnosticato di recente.

L’annuncio è arrivato attraverso una comunicazione ufficiale del gruppo, nella quale viene spiegato che il musicista ha scelto di mettere al primo posto la propria salute dopo aver valutato la situazione e consultato i medici.

Roger Taylor: «Una delle decisioni più difficili della mia vita»

A raccontare il peso di questa scelta è stato lo stesso Taylor, che ha affidato ai fan un messaggio carico di emozione e riconoscenza. «Suonare la batteria in questa band è stata la gioia della mia vita», ha dichiarato, ricordando il legame costruito nel corso degli anni con il gruppo e con il pubblico.

Il musicista ha poi spiegato le ragioni che lo hanno portato a interrompere la propria attività: l’acufene è progressivamente peggiorato, fino a rendere necessario un cambiamento.

Taylor ha sottolineato anche quanto sia stato complicato individuare il momento giusto per lasciare la band. Una decisione che arriva, tuttavia, dopo una fase particolarmente positiva per i Duran Duran: il gruppo è reduce da un tour di successo nel Regno Unito e in Europa, dal secondo concerto da headliner al BST Hyde Park e dall’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame. A questi traguardi si aggiunge il ritorno in studio insieme a Nile Rodgers. Per il batterista, dunque, l’addio arriva dopo una stagione ricca di soddisfazioni e ricordi.

Il saluto dei Duran Duran: «Roger è nostro fratello»

La notizia ha suscitato anche la reazione degli altri componenti della band. Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor hanno espresso pieno sostegno alla decisione del batterista, ribadendo il ruolo fondamentale che ha avuto nella costruzione dell’identità musicale del gruppo.

«Roger è nostro fratello», hanno dichiarato, ricordando come il suo stile alla batteria abbia contribuito a definire il suono dei Duran Duran fin dagli esordi. I tre musicisti hanno inoltre sottolineato l’importanza del suo ritorno nella formazione nel 2001, assicurandogli vicinanza e augurandogli salute e serenità.

Il legame con la band, dunque, non viene meno con l’uscita dalle scene: Taylor, hanno precisato i compagni, resterà sempre parte della famiglia dei Duran Duran, mentre il gruppo continuerà a lavorare a nuovi progetti.