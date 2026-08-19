Annullato il concerto di Roberto Vecchioni a Letojanni, l’artista si prende una pausa per motivi di salute

La musica d’autore avrebbe dovuto accompagnare la serata di domani a Letojanni, ma l’appuntamento con Roberto Vecchioni è stato cancellato. Il concerto, inserito nel cartellone del Letojanni Summer Festival e previsto per giovedì 20 agosto, non si terrà.

A comunicare la notizia è stato il Comune di Letojanni, attraverso i propri canali social, riportando quanto comunicato dal management dell’artista.

Alla base dell’annullamento ci sono motivi di salute che rendono necessario per Vecchioni un breve periodo di riposo. Una decisione arrivata per tutelare le condizioni dell’artista e permettergli di recuperare prima di tornare nuovamente sul palco.

Una notizia che inevitabilmente lascia l’amaro in bocca al pubblico che aveva già atteso l’appuntamento e che avrebbe voluto ritrovare dal vivo la voce e le parole di uno dei più importanti cantautori italiani.

Il Comune ha espresso il proprio dispiacere per l’imprevisto, rivolgendosi al pubblico e ai fan che avrebbero dovuto assistere al concerto.

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