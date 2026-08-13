Francesco Gabbani, malore sul palco di Letojanni: il concerto si interrompe dopo cinque brani

La musica di Francesco Gabbani aveva appena iniziato ad accendere piazza Cagli quando un imprevisto ha cambiato il volto della serata. Il cantautore toscano, protagonista atteso del Letojanni Summer Festival, ha accusato un malore durante l’esibizione ed è stato costretto a interrompere il concerto dopo appena cinque brani.

Davanti a una piazza gremita, Gabbani aveva iniziato il suo viaggio musicale tra alcuni dei brani più conosciuti del suo repertorio. Tra quelli eseguiti anche Spazio tempo, prima che la serata prendesse una direzione inattesa e l’artista lasciasse il palco.

A comunicare al pubblico quanto accaduto è stato il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, spiegando che il cantautore aveva accusato un leggero malore e che sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti.

Gabbani, dispiaciuto per l’interruzione, non è più tornato sul palco. La notizia ha immediatamente suscitato apprensione tra le tantissime persone presenti, arrivate a Letojanni per assistere a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

La delusione per uno spettacolo interrotto ha lasciato rapidamente spazio alla preoccupazione. Dalla piazza sono arrivati messaggi di affetto e tanti auguri per una pronta ripresa, mentre si attendevano ulteriori notizie sulle condizioni dell’artista.

Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali più dettagliate. Restano dunque gli accertamenti e l’auspicio che quel malore possa presto trasformarsi soltanto in uno spavento.