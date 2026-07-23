Roberto Alagna e Giuliana Di Stefano: la grande lirica protagonista di “Una notte di festa Italiana”

Ci sono concerti che vanno oltre la semplice esibizione musicale e si trasformano in un autentico incontro tra emozioni, talento e tradizione. È questo lo spirito di “Una notte di festa Italiana”, uno spettacolo pensato per parlare a un pubblico ampio, capace di superare i confini della Sicilia e coinvolgere gli appassionati della grande musica italiana.

A credere fortemente in questo progetto è Davide Salemi, giovane imprenditore musicale che, a soli 27 anni, è riuscito ad affermarsi anche a livello internazionale grazie a una visione innovativa e alla capacità di valorizzare artisti di grande spessore.

«Sono più che felice di aver scommesso nell’ambizioso progetto Una notte di festa Italiana con l’esibizione di Roberto Alagna e Giuliana Di Stefano», afferma Salemi. «Sarà un incontro tra consolidata esperienza e promettente futuro che darà vita a un’unione speciale».

Sul palco si incontreranno infatti due percorsi artistici differenti ma complementari. Da una parte Roberto Alagna, interprete tra i più autorevoli del panorama lirico internazionale, capace di coniugare rigore vocale, straordinario carisma scenico e una profonda sensibilità interpretativa che lo hanno reso un punto di riferimento per intere generazioni.

Al suo fianco si esibirà il giovane soprano Giuliana Di Stefano, parente del leggendario tenore Giuseppe Di Stefano, artista che si sta distinguendo per una vocalità elegante, una preparazione tecnica di alto livello e una presenza scenica intensa e naturale.

L’appuntamento si preannuncia come un vero omaggio alla musica italiana, dove esperienza e nuove prospettive artistiche si fonderanno in un dialogo capace di emozionare il pubblico e celebrare l’eredità di una tradizione che continua a rinnovarsi attraverso le nuove generazioni.