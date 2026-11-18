Una domanda alla quale non tutti gli attori riescono a dare una risposta sia per le loro capacità o magari legati troppo ad un personaggio, da loro interpretato, le persone non riescono a scinderlo da esso. Ad oggi nel 2026 l’attore sulla cresta dell’onda è sicuramente Robert Pattinson.

Nato a Londra il 13 maggio 1986 iniziò il suo esordio come attore nella saga cinematografica di Harry Potter nel ruolo del famoso mago Cedric Diggory nel capitolo del Calice di Fuoco uscito nel 2005. Forse sotto una buona stella non passa molto tempo che poi successivamente vince il provino di Edward Cullen ed entra nella seguente saga tratta anche essa da un romanzo, ovvero Twilight. Con la fortuna dalla sua parte riesce ad interpretare il famoso vampiro in tutti i film che vanno dal 2008 fino al 2012 e con un incasso complessivo dui circa 3,3 miliardi di dollari di incassi globali Pattinson diventa famoso in tutto il mondo e viene consacrato come uno degli attori emergenti più talentuosi del periodo.

Ad oggi, attraverso film drammatici di vario genere (Remember me, Come l’acqua per gli elefanti), azione e molto altro ad oggi e soprattutto in questo 2026 è riuscito ad agganciarsi in film dalla fama impressionante che lo hanno portato in cima sulla fama di Hollywood.

Ad aprile esce al cinema The Drama. Una commedia sentimentale insieme all’attrice Zendaya che Pattinson recita nei panni di Charlie Thompson, direttore di un museo che percorre una storia sentimentale particolarmente struggente. Poi a luglio arriva The Odyssey con la regia di Christopher Nolan l’attore ha la possibilità di recitare il ruolo di Antinoo assieme ad un cast stellare come ad esempio: Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway e tanti altri … ripercorrendo il tragico e fantastico viaggio del poema Odissea di Omero in cui Ulisse, dopo la guerra di Troia, prova in tutti i modi anche grazie alla mano degli Dei a tornare nella sua patria Itaca nonostante tanti anni di lontananza.

Con l’arrivo di Dune: Part Three a dicembre Robert Pattinson dimostra che quest’ anno è riuscito in un qualcosa di straordinario andando sempre a salire in una classifica senza confini. Riuscendo ad aggiudicarsi il ruolo, di recente, nella famosissima nonché acclamata saga cinematografica il ruolo del nuovo 007 ovvero James Bond.

L’agente segreto più affascinante del cinema con caratteristiche estetiche e psicologiche e culturali che lo rendono leggendario in tutto il mondo. Capace di non sbagliare mai, fa innamorare anche il cuore delle donne più fredde ed è sempre un passo avanti rispetto ai suoi nemici. A rendere tutto ancora più incredibile, in circostanze della vita assai straordinarie, uno dei punti di questa storia è che Ian Fleming, nonché il creatore dello stesso James Bond, negli anni della sua vita ha veramente lavorato davvero nei servizi segreti facendoci capire che in fondo in fondo tra: attore creatore, nonché personaggio interpretato, la linea sia così sottile da rendere tutto così avvincente soprattutto dal punto di vista dei lettori in tutto il modo.

Robert Pattinson con: eleganza, perseveranza, stile e soprattutto un elenco di personaggi diversi l’uno dall’altro, dimostra di essere un attore talmente versatile che riesce sempre a mettersi alla prova interpretando anche personaggi psicologicamente diversi sia dentro che fuori riuscendo sempre a migliorare. A questo punto non vediamo l’ora di vedere come sarà nel ruolo del nuovo 007 con licenza di uccidere seguendo le norme dei suoi predecessori come ad esempio: Daniel Craig, Sean Connery, Pierce Brosnan e tanti altri.