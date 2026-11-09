Dalla Sicilia alla Wigmore Hall di Londra: il mezzosoprano catanese Josè Maria Lo Monaco protagonista del Barocco italiano

Il 13 novembre l’artista sarà sul palco di una delle sale da concerto più prestigiose al mondo con il recital “Il Filo d’Arianna”, insieme al Coro e Orchestra Ghislieri diretti da Giulio Prandi. Un percorso musicale tra le rarità del Settecento europeo, che intreccia ricerca, talento e identità siciliana.

Dai grandi teatri internazionali alla Wigmore Hall di Londra, uno dei luoghi simbolo della musica da camera. Il mezzosoprano catanese Josè Maria Lo Monaco si prepara a un nuovo importante appuntamento della sua carriera: venerdì 13 novembre sarà protagonista del recital Il Filo d’Arianna, un progetto dedicato al repertorio barocco italiano e alle composizioni meno conosciute del Settecento europeo.

L’appuntamento londinese rappresenta una delle tappe di un percorso artistico che attraversa Pavia, Milano e Londra, portando sul palco un progetto musicale incentrato sulla figura mitologica di Arianna e sulle sue molteplici sfumature emotive.

Il Filo d’Arianna: un viaggio musicale nel Settecento europeo

Il recital vedrà Josè Maria Lo Monaco esibirsi con il Coro e Orchestra Ghislieri di Pavia, sotto la direzione del maestro Giulio Prandi, tra i più autorevoli interpreti e studiosi della musica antica.

Al centro del programma c’è il mito di Arianna, figura femminile che attraversa la tradizione classica e musicale, diventando simbolo di amore, abbandono, sofferenza e riscatto. Una storia che prende forma attraverso le composizioni di Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora, Benedetto Marcello, Francesco Bartolomeo Conti, Giovanni Alberto Ristori, Johann Adolf Hasse e Joseph Haydn.

Il progetto propone un percorso attraverso pagine musicali raramente eseguite, restituendo al pubblico un patrimonio del repertorio settecentesco che unisce ricerca musicologica e interpretazione contemporanea. La voce del mezzosoprano diventa così il filo conduttore di un racconto musicale che attraversa epoche e sensibilità differenti.

Da Pavia a Londra: tre appuntamenti internazionali

Il progetto si sviluppa in tre tappe, a partire dal debutto previsto il 10 novembre a Pavia, nell’ambito del P.A.V.I.A. Festival Barocco. L’11 novembre il percorso proseguirà a Milano, con un evento privato ospitato al Museo d’Arte della Fondazione Luigi Rovati.

La tappa conclusiva sarà quella di venerdì 13 novembre alla Wigmore Hall di Londra, con inizio alle 19.30. Una sala che ha accolto nel corso della sua storia alcuni dei più importanti interpreti della musica internazionale, da Enrico Caruso ad Arthur Rubinstein, da Sviatoslav Richter a Jacqueline du Pré, oltre a compositori come Camille Saint-Saëns e Benjamin Britten.

Un palcoscenico di prestigio per un progetto che riporta al centro composizioni del passato, dimostrando quanto il repertorio antico possa ancora dialogare con il pubblico contemporaneo.

La Sicilia incontra l’alta moda di Luisa Beccaria

Accanto alla musica, il progetto presenta anche un incontro tra creatività e identità mediterranea. Per i tre appuntamenti, Josè Maria Lo Monaco indosserà abiti della maison Luisa Beccaria, realtà dell’alta moda che condivide con l’artista un legame con la Sicilia.

Da una parte il mezzosoprano, nata artisticamente a Catania e affermatasi sui palcoscenici internazionali; dall’altra una stilista che trova nell’Isola, nei suoi colori, nella luce e nelle atmosfere mediterranee, una fonte di ispirazione.

Due percorsi creativi differenti che si incontrano nel segno della bellezza e dell’espressione artistica, portando a Londra un’immagine della Sicilia capace di dialogare con il panorama culturale internazionale.

Josè Maria Lo Monaco, una carriera tra i grandi palcoscenici

Quello alla Wigmore Hall è un nuovo traguardo per una carriera che ha portato Josè Maria Lo Monaco a esibirsi in importanti teatri e festival di quattro continenti. Dal Teatro alla Scala di Milano all’Opéra di Parigi, dal Festival di Salisburgo alla Sydney Opera House, fino alle tournée in Giappone, Cina e America Latina.

Proprio in Australia, la sua interpretazione di Carmen ha attirato l’attenzione della stampa, conquistando anche la prima pagina del Sydney Morning Herald. Un altro importante riconoscimento è arrivato con la produzione di Carmen all’Opéra de Lyon, firmata dal regista Olivier Py e premiata come Production of the Year da Mezzo Television, raggiungendo successivamente un pubblico internazionale attraverso la televisione e le piattaforme digitali.

Nel corso della sua attività ha collaborato con direttori d’orchestra di primo piano, tra cui Riccardo Muti, Antonio Pappano, Ottavio Dantone e Jordi Savall. Tra le esperienze significative figura anche il debutto nel ruolo di Angelina nella Cenerentola di Rossini, in occasione della riapertura del Teatro Petruzzelli di Bari, con la direzione di Evelino Pidò e la regia di Daniele Abbado.

Le radici catanesi e la ricerca sulla musica antica

Nonostante una carriera internazionale, le radici artistiche di Josè Maria Lo Monaco restano legate a Catania, dove ha iniziato il proprio percorso studiando pianoforte, prima di dedicarsi al canto lirico e perfezionare la propria formazione.

Oggi affianca all’attività concertistica e teatrale anche quella didattica: è docente di Canto Rinascimentale e Barocco al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Parallelamente porta avanti un’intensa attività di ricerca e approfondimento del repertorio antico, documentata anche da incisioni realizzate per importanti etichette discografiche internazionali.

Dalla Sicilia ai grandi palcoscenici del mondo, il percorso di Josè Maria Lo Monaco racconta una carriera costruita attraverso studio, ricerca e interpretazione. Il 13 novembre, alla Wigmore Hall, sarà la musica di Arianna a prendere voce, riportando alla luce pagine del passato e dimostrando come le storie e le emozioni che custodiscono continuino a parlare anche al presente.