Il rito dell’11/11: due candele, undici minuti e una domanda

L’11 novembre, nella numerologia contemporanea, è considerato una giornata simbolica per fermarsi e mettere a fuoco un’intenzione. Il rituale è semplice: un po’ di silenzio, un quaderno e la disponibilità ad ascoltarsi.

Quattro “1” in fila, almeno sul calendario: l’11 novembre è diventato per gli appassionati di numerologia una data da dedicare ai desideri e ai nuovi inizi. C’è chi la chiama “portale 11/11” e le attribuisce un significato particolare. Non è un rito antico né un fenomeno astronomico: è una pratica simbolica, nata nell’ambito della spiritualità contemporanea.

Nel 2026 la data arriva due giorni dopo la Luna Nuova del 9 novembre, un passaggio che molte tradizioni astrologiche associano all’avvio di un nuovo ciclo. Un buon pretesto, se non altro, per prendersi una pausa dal rumore di fondo e chiedersi che cosa si vuole davvero portare con sé.

Il rituale proposto è essenziale. Si accendono due candele, si resta in silenzio per undici minuti e si lascia emergere una domanda. Poi si prende un foglio e si scrive ciò che si desidera: meglio un’intenzione concreta che una lista di richieste all’universo. Non serve trovare la frase perfetta. Basta essere sinceri.

Si può aggiungere un secondo gesto: donare qualcosa, anche solo il proprio tempo o una parola gentile. Il riferimento è a San Martino, celebrato proprio l’11 novembre, e al gesto del mantello condiviso. Il calendario, per una volta, offre un simbolo che non ha bisogno di troppe istruzioni.

Nessuna promessa di miracoli, nessuna formula segreta: il rito funziona come una parentesi. Undici minuti per distinguere un desiderio autentico da una cosa che si è imparato a desiderare. E, magari, per capire quale piccolo passo fare dopo aver spento le candele.