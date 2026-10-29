Serie A, nona giornata: Lazio travolgente, l’Inter tiene il passo. Ko per Milan e Juventus

Gol, rimonte e risultati sorprendenti caratterizzano la nona giornata di Serie A 2026-2027, il turno infrasettimanale in programma tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre. La Lazio travolge il Sassuolo per 6-2 e consolida la propria posizione in vetta, mentre l’Inter risponde con il successo sul Venezia, sempre fanalino di coda. La Roma supera il Cagliari in una gara ricca di reti e il Como firma una rimonta sul campo del Torino.

Tra i risultati più significativi spicca il 4-2 con cui il Bologna espugna San Siro contro il Milan. Sconfitta anche per la Juventus, battuta dal Genoa, mentre il Napoli passa per 4-1 sul campo del Monza. Si chiude invece senza reti la sfida tra Parma e Udinese.

La giornata si completa giovedì 29 ottobre con Frosinone-Lecce e Fiorentina-Atalanta.

Lazio, sei gol al Sassuolo: Floriani Mussolini a segno

La Lazio offre una prova offensiva di grande efficacia al Mapei Stadium, imponendosi per 6-2 contro il Sassuolo. La squadra biancoceleste parte fortissimo e trova il vantaggio dopo appena due minuti con Taylor.

Il Sassuolo risponde al 7’ con Thorstvedt, ma la Lazio riprende subito il controllo della gara: Isaksen firma il 2-1 al 13’ e Romano Floriani Mussolini trova la rete al 16’, portando gli ospiti sul 3-1. Per il giovane difensore è un gol che contribuisce a rendere ancora più significativa la serata biancoceleste.

Il Sassuolo prova a restare in partita e accorcia le distanze al 43’ con Sebastiano Esposito. Prima dell’intervallo, però, Zaccagni firma il 4-2. La gara si complica ulteriormente per i padroni di casa dopo l’espulsione di Thorstvedt.

Nella ripresa la Lazio allunga con la doppietta di Noslin, a segno al 56’ e al 65’. I biancocelesti si impongono così per 6-2, confermando il proprio momento positivo.

Roma-Cagliari 4-2: decisivo il finale giallorosso

All’Olimpico la Roma supera il Cagliari per 4-2 al termine di una partita combattuta. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 10’ con Nzola, che trasforma un calcio di rigore.

La reazione giallorossa è immediata: Lulli firma il pareggio al 15’ e Pisilli completa il sorpasso al 21’, portando la Roma sul 2-1.

Nella ripresa il Cagliari non si arrende e trova il 2-2 all’81’ con Daniel Maldini. La Roma, però, risponde nel finale: Mora riporta avanti i padroni di casa all’85’, mentre Malen chiude i conti all’87’.

I giallorossi conquistano così tre punti importanti, al termine di una gara nella quale la capacità di colpire nei momenti decisivi fa la differenza.

Como, rimonta nel finale: Torino battuto 3-1

Il Como conquista una vittoria in trasferta per 3-1 contro il Torino. I granata passano in vantaggio al 24’ con Adams e riescono a difendere il risultato per gran parte della partita.

Nella ripresa i lariani aumentano la pressione e trovano il pareggio all’81’ con Ramón. Il gol cambia l’inerzia dell’incontro: all’87’ Nico Paz firma il sorpasso, mentre Baturina realizza il definitivo 3-1 al 90’+2’.

Una rimonta costruita nel finale che consente al Como di portare a casa tre punti preziosi e confermare le proprie ambizioni in campionato.

Milan-Bologna 2-4: rossoblù corsari a San Siro

Il Bologna firma uno dei risultati più sorprendenti del turno, vincendo per 4-2 sul campo del Milan.

Gli ospiti sbloccano il risultato all’8’ con Mbangula, ma il Milan reagisce e ribalta temporaneamente la gara grazie alla doppietta di Cisse, a segno al 14’ e al 27’.

Nella ripresa il Bologna torna in partita con un’autorete di Bartesaghi al 60’. Due minuti più tardi Mbangula riporta avanti i rossoblù, completando poi la propria tripletta all’86’.

Il Milan non riesce a reagire e deve incassare una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico. Per il Bologna, invece, arriva un successo che rafforza il morale e dà nuovo slancio alla stagione.

Venezia-Inter 0-2: due autoreti decidono la partita

L’Inter supera il Venezia per 2-0 in una gara più complicata di quanto il risultato possa suggerire.

I nerazzurri faticano a trovare spazi contro una squadra organizzata, ma riescono a sbloccare il risultato al 79’ grazie a un’autorete di Moreno. All’82’ arriva anche il raddoppio, ancora su autorete, questa volta di Halhal.

La squadra di Chivu porta così a casa tre punti importanti, mantenendosi a contatto con la Lazio nella parte alta della classifica.

Parma-Udinese, finisce 0-0

Nessun gol nella sfida tra Parma e Udinese, che si conclude sullo 0-0. Le due squadre si affrontano in una partita equilibrata, senza riuscire a trovare la giocata decisiva.

Tra gli episodi da segnalare c’è il rigore fallito da Bernabé nella ripresa, neutralizzato dal portiere Okoye. Il risultato lascia entrambe le formazioni con un punto, in una fase della stagione in cui la continuità può rivelarsi determinante.

Genoa-Juventus, successo bianconero per 2-0

Continua la crisi della Juventus, sconfitta per 2-0 sul campo del Genoa. I liguri sbloccano la partita al 12’ con Ehizibue e raddoppiano al 28’ con Baldanzi. Una sconfitta che mette a serio rischio la panchina di Luciano Spalletti per i bianconeri.

Napoli, poker sul campo del Monza

Il Napoli passa per 4-1 sul campo del Monza, imponendosi grazie a una ripresa particolarmente efficace.

Gli azzurri sbloccano il risultato al 10’ con Hojlund, ma il Monza trova il pareggio al 43’ con Varela e riapre la partita prima dell’intervallo.

Nella seconda frazione il Napoli cambia passo: Politano firma il 2-1 al 48’, Rafa Marin allunga al 62’ e De Bruyne completa il poker al 67’.

Il programma si chiude oggi

Il programma della nona giornata si conclude oggi con Frosinone-Lecce alle 18,30 e Fiorentina-Atalanta alle 20,45. Le due partite daranno ulteriori indicazioni in particolare riguardo alla parte bassa della graduatoria.